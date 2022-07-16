مخالف کسب و کار و برگزاری مراسم در استان سمنان نیستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی شامگاه شنبه در نشست ستاد مقابله با کرونای استان سمنان به میزبانی استانداری با اشاره به شیوع گسترده بیماری کرونا در استان، تاکید کرد: رعایت فاصله گذاری اجتماعی، زدن ماسک و تزریق واکسن سه اصل مهم در امر مقابله با کرونا است.

وی با بیان اینکه محافل و برنامه‌ها در سطح استان باید بر اساس رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود، افزود: با کسب و کار و برگزاری مراسم در وضعیت فعلی مخالف نیستیم اما باید برگزاری مراسم و برنامه‌ها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باشد.

استاندار سمنان با بیان اینکه عادی انگاری و عدم استفاده از ماسک در سطح جامعه از عوامل تشدید همه گیری کرونا است، تاکید کرد: بازدید و نظارت بر فعالیت بازار، کسبه، پاساژها و مراکز خرید توسط فرمانداران و اتاق اصناف در دستور کار باشد.

هاشمی افزود: با عدم رعایت موارد و پروتکل‌های بهداشتی و تشدید همه گیری کرونا، وضعیت رنگ بندی در استان تغییر کرده و به ناچار با اعمال محدودیت روبرو خواهیم بود، لذا ضروری است دقت لازم در بحث رعایت پروتکل‌های بهداشتی صورت‌گیرد.

وی گفت: سرعت سرایت این زیر سویه بسیار زیاد است، لذا ضرورت دارد تا مراقبت‌ها در سطح استان با جدیت افزایش یابد تا مجدداً شاهد افزایش بستری‌ها و بیماران در آی سی یو نباشیم.