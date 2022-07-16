به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تاجرزاده شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامههای هفته تأمین اجتماعی امسال در شهرستان با ادای احترام به مقام رفیع و شامخ شهدا در گلزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اردستان آغاز شد همچنین در طول این هفته چندین بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان از جمله مجموعه تولیدی جوی گستر نفت، طلائیه داران کویر، مه باد میلان داشتیم.
وی با بیان اینکه بخش بیمهای و درمانی دو بخش جدای زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی هستند، افزود: امسال تصمیم گرفتیم برای اینکه برنامهها با شکوه بهتری انجام شود با همکاری و وحدت بین شعبه و درمانگاه تأمین اجتماعی انجام دهیم و خوشبختانه تجربه خوب و اثربخشی بود.
سرپرست تأمین اجتماعی اردستان خاطرنشان کرد: سعی کردیم برنامههای هفته تأمین اجتماعی را فقط در شهر اردستان متمرکز نکنیم و در هر سه بخش مرکزی، زواره و مهاباد با رعایت عدالت برنامههای مختلفی را داشته باشیم.
تاجرزاده بیان کرد: میز خدمت درمانی و بیمهای را در کارخانهها و واحدهای تولیدی که بازدید انجام شد اجرا نموده که در همین راستا تست فشار خون و قند خون از پرسنل و کارکنان کارخانهها گرفته شد و همچنین به سوالات و مشکلات بیمهای ایشان پاسخ داده شد.
وی تصریح کرد: در طول این هفته از کارفرمایان کارخانههای مورد بازدید تجلیل انجام دادیم چرا که معتقد هستیم در شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی کارآفرینان و کارفرمایان فرماندهان بزرگ جنگ اقتصادی هستند و باید بیش از پیش به ایشان بها داده شود، ضمن اینکه کارگران زحمتکش و پرسنل عزیز مجموعههای تولیدی مجاهدان راه خدا و افسران این جنگ هستند.
سرپرست تأمین اجتماعی اردستان تاکید کرد: بیمهشدگان اصلی و تبعی شهرستان اردستان ۲۶ هزار و ۸۷۰ نفر و مستمری بگیران اصلی و تبعی ۴ هزار و ۳۶۰ نفر هستند که با در نظر گرفتن آخرین سرشماری نفوس و مسکن که جمعیت این شهرستان ۴۲ هزار و ۱۰۵ نفر اعلام شده است حدود ۷۴ درصد مردم شهرستان تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند.
تاجرزاده ادامه داد: حمایتهای بلند مدتی که شامل مستمری بازنشستگی، مستمری بازماندگان و مستمری از کار افتادگی است در سال ۱۴۰۰، ۹۶ میلیارد و ۳۱۳ میلیون تومان بوده که در شعبه اردستان پرداخته شده است.
وی یادآور شد: حمایتهای کوتاه مدت که شامل غرامت دستمزد ایام بیماری، ایام بارداری، مقرری بیکاری و کمک هزینه ازدواج و غیره میباشد جمعاً به مبلغ ۶ میلیارد و ۷۴۰ میلیون تومان پرداخت شده است.
سرپرست تأمین اجتماعی اردستان بیان کرد: بازرسیهای کارگاهی که به منظور شناسایی کارگران شاغل در کارگاه و همچنین کنترل لیست ارسالی کارفرمایان انجام میشود، سه هزار و ۳۷۷ بازرسی بوده است.
تاجرزاده در خصوص کانون بازنشستگان خاطرنشان کرد: در طی یکسال گذشته حدود ۱۴۰ کارت عضویت جدید صادر شده و به حدود ۷۰ نفر وام قرض الحسنه پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: از بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی درخواست داریم که حتماً به عضویت کانون بازنشستگی در آید و از خدمات متنوع آنکه شامل بیمه عمر، بیمه تکمیلی، وام قرض الحسنه و سفرهای زیارتی و سیاحتی بهرهمند شوند.
سرپرست تأمین اجتماعی اردستان تاکید کرد: مقایسه آمار بیمه شدگان اجباری فروردین ماه ۱۴۰۱ نسبت به آمار فروردین ماه ۱۴۰۰ بیانگر افزایش ۶ درصدی در تعداد بیمه شدگان اجباری است.
تاجرزاده خاطرنشان کرد: در راستای تعمیم پوشش بیمهای و افزایش سرعت و دقت و کیفیت در ارائه خدمات به مخاطبان اقدامات خوب و مؤثری انجام شده است که میتوان به طرح خدمات غیرحضوری ۳۰۷۰ و حذف دفترچههای کاغذی و ارائه خدمات با کدملی و پرونده الکترونیک سلامت، سامانه ۱۴۲۰ و اپلیکیشن موبایلی "تأمین من" اشاره نمود.
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