۲۵ میلیون کودک واکسیناسیون معمول خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، «کاترین راسل»، مدیر اجرایی یونیسف در بیانیهای اعلام کرد: «این یک هشدار قرمز برای سلامت کودکان است. ما شاهد بزرگترین کاهش پایدار در ایمن سازی دوران کودکی در یک نسل هستیم که پیامدهای آن در آینده مشخص خواهد شد.»
وی در ادامه افزود: «در حالی که سال گذشته در نتیجه قرنطینههای ناشی از پاندمی کووید ۱۹ شاهد کاهش مداوم واکسیناسیون بودیم. در صورت ادامه این روند، ناگزیر شاهد شیوع بیشتر، کودکان بیمار و فشار بیشتر بر سیستمهای بهداشتی خواهیم بود.»
بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، پوشش واکسن به ۸۱ درصد کاهش یافت، که با کاهش ۵ درصدی دریافت سه دوز از واکسن دیفتری، کزاز و سیاه سرفه مرتبط بود.
به گفته مقامات سازمان ملل، «تنها در سال ۲۰۲۱، ۲۵ میلیون کودک یک یا چند دوز واکسن را از دست دادند. این میزان ۲ میلیون بیشتر از کسانی است که در سال ۲۰۲۰ و ۶ میلیون کودک بیشتر از سال ۲۰۱۹ هستند، که نشان دهنده افزایش روزافزون کودکان در معرض خطر بیماریهای ویرانگر اما قابل پیشگیری هستند.»
نزدیک به دو سوم یا ۱۸ میلیون از کودکان، که بیشتر آنها در کشورهای کم درآمد و متوسط درآمد زندگی میکنند، حتی یک دوز از واکسن دوران کودکی را دریافت نکرده اند.
هیچ منطقهای از جهان در امان نمانده و چشمگیرترین کاهش در شرق آسیا و منطقه اقیانوس آرام مشاهده شده است.
«تدروس آدهانوم گبریسوس» مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، گفت: «برنامه ریزی و مقابله با کووید ۱۹ باید همراه با واکسیناسیون برای بیماریهای کشنده مانند سرخک، ذات الریه و اسهال باشد.»
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