دز چهارم کرونا بدون تعلل تزریق شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرزاده صبح یکشنبه در جلسه ستاد قرارگاه کرونا در اردبیل اظهار کرد: هم اکنون در بسیاری از شهرها به ویژه شهرستان خلخال شاهد رنگ زرد کرونایی هستیم که به نظر می‌رسد به ایام پیک کرونا نزدیک می‌شویم.

وی با اشاره به واکسیناسیون همگانی سه دز واکسن در اردبیل تصریح کرد: در چهار ماه گذشته که با فروکش کردن این بیماری در اردبیل مواجه بودیم اما در روزهای اخیر زنگ خطر این بیماری دوباره به صدا درآمده و مردم باید بیش از پیش مراقبت‌های بهداشتی را به عمل آورند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل از افزایش مراجعه سرپایی بیماران مبتلا به کووید -۱۹ در چند روز اخیر در اردبیل خبر داد و گفت: در چند روز اخیر آمار مراجعه بیماران با علائم سویه جدید کرونا به مراکز بیمارستانی و بهداشتی استان رشد معناداری داشته به طوری که شمار مراجعان، بیش از پنج برابر افزایش یافته است.

جعفرزاده با تاکید بر اینکه دز چهارم واکسن کرونا باید بدون تعلل برای همه گروه‌های سنی تزریق شود، افزود: شمار بستری مبتلایان به کرونا نیز که در هفته اول تیرماه روزانه به ۲ نفر کاهش یافته بود، در یک هفته اخیر به ۱۰ نفر رسیده و این آمار نشان‌دهنده افزایش معنادار شمار مبتلایان است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: این استان با تزریق صد درصدی نوبت اول واکسن کرونا برای جامعه هدف تعیین شده، در رتبه نخست کشوری قرار گرفته و با تزریق ۹۰ درصدی نوبت دوم واکسن نیز در جایگاه دوم کشوری قرار دارد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل اضافه کرد: تاکنون ۴۳ درصد از جامعه هدف واکسیناسیون در استان اردبیل نوبت سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند و این استان در جایگاه ششم کشوری در این زمینه قرار دارد ولی لازم است که شهروندان برای دریافت نوبت یادآور یا چهارم نیز اقدام کنند.