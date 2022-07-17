دریافت 11 MB کد مطلب 5540311 https://mehrnews.com/xY6wB ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۰ کد مطلب 5540311 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۴۰ شوخی مجری تلویزیون با کم فروشی برخی نانواییها شوخی مجری تلویزیون با کم فروشی برخی نانواییها را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط نان، دارو و بنزین گران نمیشود بعد از اصلاحات حوزه نان، روزانه به اندازه نان ۲۵ میلیون نفر آرد صرفهجویی شد گزارش وزیر اقتصاد از اجرای آزمایشی طرح نان در استان فارس جزئیات طرح هوشمند سازی یارانه نان سنتی تولید کیک و کلوچه با آرد کپک زده و سبوس دامی! اختصاص یارانه نان به نانوایی های زنجان برچسبها نانوایی کم فروشی مواد غذایی نان آرد آرد نانوایی
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