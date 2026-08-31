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کد مطلب 6932668
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۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷

کاهش محسوس دما در اکثر مناطق کشور و بارش در نوار شمالی

کاهش محسوس دما در اکثر مناطق کشور و بارش در نوار شمالی

بررسی‌های نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در اکثر مناطق کشور کاهش محسوس دما و در نیمه شمالی بارش باران تجربه می‌شود.

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