دریافت 25 MB کد مطلب 6932668 https://mehrnews.com/x3cWr3 ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷ کد مطلب 6932668 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۹ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۷ کاهش محسوس دما در اکثر مناطق کشور و بارش در نوار شمالی بررسیهای نقشههای هواشناسی نشان میدهد در اکثر مناطق کشور کاهش محسوس دما و در نیمه شمالی بارش باران تجربه میشود. کپی شد مطالب مرتبط افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده در لرستان؛ وزش باد شدید در راه است صدور هشدار قرمز هلالاحمر در پی پیش بینی بارش شدید باران در گیلان برچسبها سازمان هواشناسی پیش بینی وضعیت هوا آب و هوا
نظر شما