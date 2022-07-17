ارتجاع و برگشت به غیر واقعیت حربه دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی عبداللهی روز یکشنبه در آئین تکریم و معارفه رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان زنجان با بیان اینکه امروز اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در منطقه به نقطه‌ای رسیده است که دشمنان نظام، این اقتدار و جایگاه نظام مقدس را بر نمی‌تابند، اظهار کرد: به همین خاطر به دنبال ایجاد اختلاف میان مدیران نظام، فاصله انداختن بین مردم و مسئولان و هجوم به اعتقادات ملت بزرگ ایران هستند.

وی با بیان اینکه هر چند امروز هم ارائه مشاوره‌های خیانت‌بار به دشمنان و استکبار برای ضربه زدن به نظام از سوی خائنان داخل کشور در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: اما به فضل الهی و بصیرت مردم به قطع یقین کاری از پیش نخواهند برد. در این مورد هم به فضل الهی و با رهبری حکیمانه و داهیانه مقام معظم رهبری و هوشیاری ملت به جایی نخواهند رسید.

این مسئول در ادامه با تأکید بر اینکه اولویت حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، حفظ سلامت و صیانت از مجموعه دستگاه قضا است، گفت: صیانت از جایگاه دستگاه قضا و پیشگیری از نفوذ افراد با نگاه‌های حرام و منحرف به مجموعه، با قوت در دستور کار مجموعه حفاظت اطلاعات قرار دارد.

عبداللهی در ادامه به فرا رسیدن عید غدیر خم اشاره کرد و افزود: واقعه غدیر خم در واقع استمرار کمال بعثت انبیای الهی، مظهر تکامل خلقت و اوج تمدن بشریت بود. در غدیر خم، نقاب نفاق‌ها برداشته و موجب شد کینه چندین ساله گذشته منافقان بروز و ظهور کند و نتیجه این خودنمایی در ثقیفه نمایان شد.

وی با بیان اینکه در روز غدیر و پس از اجرای فرمان خداوند متعال، امیرالمومنین علی (ع) آبروی اسلام و بشریت شد، بیان کرد: امروز اثبات شده است که هر جامعه متمدن و غیر متمدن به ولایت نیاز دارد و هر انسان وارسته برای زندگی در جامعه، جلوگیری از انحراف و رسیدن به سعادت، باید به ولایت روی آورد و به امام متقیان حضرت علی (ع) و اولاد معصومین‌اش تمسک جوید.

این مسئول با اشاره به جلسه دیدار مقام معظم رهبری با رئیس و مسئولان قوه قضائیه در هفتم تیرماه و تاکید ایشان بر ایجاد امنیت روانی جامعه از سوی دستگاه قضا، یادآور شد: باید در همه حال پیروی از منویات ولایت‌فقیه که برگرفته از پیام غدیر خم است، مورد اهتمام قرار گیرد و با الگوگیری از امام متقیان در پیاده‌سازی عدالت، پیشگیری از اطاله دادرسی، صدور احکام متقن، توجه به نقطه نظرات کارشناسان و انضباط اداری برای ایجاد امنیت روانی در جامعه تلاش کنیم.

عبداللهی همچنین با قدردانی از اقدامات دادگستری استان زنجان در اجرای برنامه‌های ابلاغی قوه قضائیه، اظهار کرد: از جمله این برنامه‌ها راه‌اندازی سامانه کنترل مراجعان در استان زنجان است که در همه حوزه‌های قضائی به صورت آزمایشی اجرا شد و بسیار مؤثر و نتیجه‌بخش بود.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه دانش و معلومات قضائی و حقوقی قضات زنجان در سطح بسیار خوبی قرار دارد، ادامه داد: وظیفه اولیه و ذاتی قضات در امر دادرسی، نداشتن نگاه تبعیض‌آمیز نسبت به طرفین پرونده و پرهیز از بداخلاقی با مراجعان است که انتظار داریم این امر مورد اهتمام بیشتر قرار گیرد.

عبداللهی در ادامه با ابلاغ سلام و قدردانی رئیس قوه قضائیه به مردم استان زنجان و همکاران دادگستری استان، افزود: خواسته رئیس قوه قضائیه از مسئولان و قضات دادگستری‌های سراسر کشور، ارتباط تنگاتنگ با مردم، رایگان کردن برخی دادرسی‌ها، هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در امر دادرسی است که باید در راستای طرح تحول قوه قضائیه به سرعت در این مسیر گام برداشت.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان نیز در این مراسم ضمن تبریک عید غدیر خم، گفت: در جامعه امروز حلقه مفقوده پیام غدیر است و اگر این امر را جدی می‌گرفتیم، روزگارمان این نبود و مشکلات جامعه ما منشأ انحراف و فاصله گرفتن از غدیر خم است.

حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی با بیان اینکه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضائیه در استان با تلاش همکاران با قوت اجرایی می‌شود، افزود: اجرای سند تحول قضائی و عملیاتی کردن برنامه‌ها، اولویت استان است.

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با اشاره به اینکه برای دست‌یابی به یک توسعه پایدار، نیازمند نظارت هستیم، ادامه داد: حفاظت اطلاعات در دادگستری استان یک تهدید نیست، بلکه کمک به کار مدیریتی برای انجام بهینه برنامه‌ها و صیانت از جایگاه دستگاه قضا است.

صادقی نیارکی با تاکید بر اینکه رویکرد حفاظت اطلاعات پیشگیری و صیانتی است، اظهار کرد: شناسایی گلوگاه‌های انحرافی و دلالان سودجو برای ایجاد انحراف در مجموعه دستگاه قضائی است که توجه به این مقوله مورد اهتمام است.

گفتنی است، در پایان این مراسم از زحمات بهروز عباسی، رئیس سابق حفاظت و اطلاعات دادگستری استان قدردانی و طی حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین قادر احمدی به عنوان رئیس جدید حفاظت و اطلاعات دادگستری استان زنجان معرفی شد.