کرونا مانور مقابله با نبرد بیولوژیک بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پناهیان، روز یکشنبه در اولین همایش ملی لالههای سپید که در مرکز همایشهای رازی برگزار شد، گفت: شهدای سلامت با شهیدان سلامت دوران دفاع مقدس پیوند خورده اند.
وی با تاکید بر توجه به محتوای وصیت نامه شهدای سلامت، تصریح کرد: این شهدا، حتماً از خودگذشتگی زیبایی داشته اند که خدا آنها را قبول کرده است.
پناهیان، شهدای سلامت را الگوی اساتید دانشگاهی دانست و گفت: کرونا هم خواهد رفت، اما این صحنهها باقی خواهد ماند.
وی از کرونا به عنوان یکی از حوادث آخرالزمان نام برد و افزود: کرونا، یک مانور در مقابله با نبرد بیولوژیک بود تا برای آینده سختتر، آماده باشیم.
پناهیان ادامه داد: مردم جهان از ما انتظار دارند ما مقاومتر باشیم و این آمادگی، قدرت علمی پزشکان ما را میطلبد.
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