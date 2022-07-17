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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۴۰

پناهیان در همایش ملی لاله‌های سپید؛

کرونا مانور مقابله با نبرد بیولوژیک بود

کرونا مانور مقابله با نبرد بیولوژیک بود

حجت الاسلام پناهیان، از پاندمی کرونا به عنوان مانور مقابله با نبرد بیولوژیک یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پناهیان، روز یکشنبه در اولین همایش ملی لاله‌های سپید که در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد، گفت: شهدای سلامت با شهیدان سلامت دوران دفاع مقدس پیوند خورده اند.

وی با تاکید بر توجه به محتوای وصیت نامه شهدای سلامت، تصریح کرد: این شهدا، حتماً از خودگذشتگی زیبایی داشته اند که خدا آنها را قبول کرده است.

پناهیان، شهدای سلامت را الگوی اساتید دانشگاهی دانست و گفت: کرونا هم خواهد رفت، اما این صحنه‌ها باقی خواهد ماند.

وی از کرونا به عنوان یکی از حوادث آخرالزمان نام برد و افزود: کرونا، یک مانور در مقابله با نبرد بیولوژیک بود تا برای آینده سخت‌تر، آماده باشیم.

پناهیان ادامه داد: مردم جهان از ما انتظار دارند ما مقاوم‌تر باشیم و این آمادگی، قدرت علمی پزشکان ما را می‌طلبد.

کد مطلب 5540337

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