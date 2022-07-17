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۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۲

وزیر کشور:

مشکلات سیستان و بلوچستان به طور جدی و مستمر پیگیری می شود

مشکلات سیستان و بلوچستان به طور جدی و مستمر پیگیری می شود

زاهدان- وزیر کشور گفت: سیستان و بلوچستان مشکلات تاریخی جدی دارد که باید به طور مرتب و مستمر رصد و پیگیری شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر کشور در بدو ورود به استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: این ششمین بار است که به سیستان و بلوچستان سفر می‌کنم در نوبت قبلی سفر به این استان قرارهایی برای توسعه منطقه گذاشتیم که لازم بود پیگیری‌هایی در این زمینه انجام شود.

وی ادامه داد: آب مسئله اساسی در سیستان است که ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در حوزه حق آب سیستان همکاران ما در وزارت خارجه مسئول پیگیری‌های ویژه ای هستند؛ امیدوارم مسئولین حکومت افغانستان به تعهدات خود راجع به حقابه سیستان عمل و این مشکل را حل کنند.

کد مطلب 5540507

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