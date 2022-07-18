توانمندسازی دختران حاج قاسم در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فوقی پیش از ظهر دوشنبه در افتتاحیه برنامه تشکیلاتی سراسری دختران حاج قاسم سلیمانی در محل اردوگاه شهید بهشتی اصفهان اظهار داشت: افتتاحیه رویداد سراسری دختران حاج قاسم همزمان با عید غدیر آغاز شد.

وی افزود: این برنامه توسط سازمان مدارس صدرا و تبلیغات اسلامی برپا شده و دختران منتخبی را از سراسر استان برای این رویداد جمع‌آوری کردیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان خاطر نشان کرد: آموزش فرماندهی جنگ نرم به دختران و چگونگی رویارویی با آسیب‌های اجتماعی مباحث اصلی این رویداد به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه دوره توانمندسازی مناسبی برای دختران جوان و نوجوان تدارک دیده شده است، گفت: شاه‌بیت اصلی مسئله تبیین دست دختران جوان ما قرار دارد و امیدواریم که بتوانند آینده خوبی را در شهرستان‌های خود در عرصه‌های فرهنگی رقم بزنند.