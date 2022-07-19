وزیر دفاع سابق آمریکا به تایوان سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «مارک اسپِر»، وزیر دفاع سابق آمریکا در رأس هیئتی سه‌نفره از اندیشکده «شورای آتلانتیک» برای سفری چهار روزه وارد تایوان شد.

مارک اسپر که در دولت دونالد ترامپ، وزیر دفاع بود و پیش از آن نیز معاون شرکت «ریتیون»، از پیمانکاران نظامی وزارت دفاع آمریکا، در بیانیه استقبال مقامات تایوان به عنوان «دوست وفادار» تایوان خطاب شد.

بنا بر اعلام وزارت خارجه تایوان، مارک اسپر و هیئت همراه با مقامات ارشد از جمله «تسای اینگ-ون»، رئیس این جزیره خودمختار دیدار و گفت وگو خواهد کرد.

در بیانیه وزارت خارجه تایوان آمده است: این هیئت با مقامات ارشد دولت و سازمان‌ها و اداره‌های مربوطه دیدار خواهند کرد و با اندیشکده‌ها و مقامات تجاری تایوان درباره آخرین تحولات گفت‌وگو و رایزنی می‌کنند.

به نوشته اسپوتنیک از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، مقامات آمریکا و تایوان در تلاش برای جاانداختن این تصویر هستند که این جزیره تحت تهدیدهای روبه‌افزایش چین است و مدعی هستند پکن قصد دارد برای الحاق تایوان به سرزمین مادری، عملیات نظامی خود را آغاز کند.

مقامات تایوان، این سفر وزیر دفاع سابق آمریکا را تلاش برای کاهش تهدیدها علیه تایوان و کمک به «تعمیق» روابط با آمریکا و اروپا صورت‌بندی کردند.

تایوان، جزیره‌ای خودمختار در شرق چین است، اما تحت حاکمیت دولت مرکزی چین قرار دارد و پکن در چارچوب سیاست «چین واحد»، این جزیره را جزئی از سرزمین خود می‌داند.