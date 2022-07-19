وزارت دفاع روسیه: ۲۵۰ مزدور خارجی در اوکراین کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد مقر «لژیون خارجی» در منطقه «دونباس» در شرق اوکراین با موشک‌های روسی هدف قرار گرفتند و بیش از ۲۵۰ مزدور خارجی کشته شدند و شمار زیادی از خودروها و تجهیزات نظامی آنها نابود شد.

طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه پایگاه مزدوران خارجی در شهر «کوستیانتینیفکا» در جمهوری خلق دونتسک با موشک‌های دقیق و نقطه‌زن روسی هدف قرار گرفته شده و علاوه بر کشته‌شدن ۲۵۰ مزدور خارجی، ۷ خودروی زرهی و ۱۲ خودروی دیگر هم منهدم شدند.

یگان خارجی ارتش اوکراین اواخر فوریه و به درخواست «ولودمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین تشکیل شد و به صورت رسمی با عنوان «لژیون بین‌المللی دفاع از خاک اوکراین» شناخته می شود.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد ارتش این کشور یک حمله موشکی دقیق دیگری را علیه پایگاه گردانِ تیپِ ۱۱۸ نیروهای لژیون بین‌المللی در منطقه «چرکاسی» در مناطق مرکزی اوکراین انجام داده است. در این حمله نیز بیش از ۶۰ نفر از نظامیان اوکراینی کشته، و دو سامانه راکت‌انداز و ۴ عراده توپخانه منهدم شدند.

«ایگور کوناشنکوف»، سخنگوی وزارت دفاع روسیه ماه پیش اعلام کرد مجازات «حبس ابد» بهترین سرنوشتی است که در انتظار مزدوران خارجی است. تلاش‌های مقامات اوکراینی در ایجاد حفاظ قانونی برای مزدوران خارجی و اضافه‌کردن آنها به فهرست نیروهای مسلح یا دادن روادید اوکراینی به آنها، این افراد را از پیگیری و مجازت نجات نمی‌دهد.