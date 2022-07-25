دریافت 19 MB کد مطلب 5546598 https://mehrnews.com/xY97T ۳ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰ کد مطلب 5546598 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۳ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰ برخورد قطار باری با یک خودرو در بصره یک قطار حامل فرآورده های نفتی در نزدیکی ایستگاه رومیله شمالی در استان بصره با یک خودرو برخورد کرد. کپی شد مطالب مرتبط اعترافات تروریست داعشی که ۱۲۰ جوان عراقی را به کام مرگ کشید+ فیلم ۴۰۰۰ نظامی ترکیه در شمال عراق مستقر هستند/ وجود ۱۰۰ پایگاه در اقلیم کردستان ارتش توانایی حفاظت از عراق در برابر تجاوزات خارجی را دارد حمله راکتی به میدان نفتی در سلیمانیه عراق اردوگاه جنین از شکل گیری تا تبدیل شدن به دژ تسخیر ناپذیر جنگ خیابانی ماشینها در نیویورک! برچسبها عراق بصره سانحه تصادف تصادفات رانندگی
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