دریافت 2 MB کد مطلب 7005643 https://mehrnews.com/x3dyPk ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶ کد مطلب 7005643 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶ مرکز آموزش و جانفدایی جوادالائمه افتتاح شد مرکز آموزش و جانفدایی جوادالائمه با حضور امیر علیاننژاد، معاون آموزش و تربیت ارتش جمهوری اسلامی ایران، افتتاح شد. کپی شد مطالب مرتبط آموزش به داوطلبان جانفدای ایران در محیط پادگانی ارائه میشود داوطلبان پویش «جانفدای ایران» در مراکز آموزشی ارتش آموزش میبینند نخستین دوره آموزش پیشمقدماتی گردانهای جانفدا در ارتش آغاز شد جانفدایان ارومیه از دفاع وطن با مهر سخن گفتند اوج سردرگمی ترامپ؛ بازتاب جنگ علیه ایران در رسانههای جهان زنجیره انسانی «جانفدا» با حضور ۲۵۰۰ نفر در تربتحیدریه برگزار شد برچسبها ارتش جمهوری اسلامی ایران جانفدا پویش جانفدا لواسان
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