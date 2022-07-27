دریافت 20 MB کد مطلب 5548507 https://mehrnews.com/xY9VR ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰ کد مطلب 5548507 فیلم سلامت فیلم سلامت ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۱۰:۴۰ سقف ریالی داروخانهها برداشته شد سازمان بیمه سلامت برای اجرای بهتر طرح دارویار و ثابت ماندن هزینههای پرداختی مردم، سقف ریالی داروخانهها را برداشت. کپی شد مطالب مرتبط بیماری SMA قابل درمان شده است عدم افزایش قیمت در طرح دارویار تشخیص زودهنگام آلزایمر از ۱۷ سال قبل کرونا در ایران طی یک هفته ۴ برابر شد/ احتمال «ابتلای مجدد» بعد ۴ هفته داروی آزمایشی سرطان به درمان آسیب ستون فقرات کمک می کند کرونا باعث افزایش سکته مغزی شد/ شایع ترین بیماری مغز و اعصاب داروی آسم برای درمان کووید ۱۹ ناموفق است برچسبها دارو سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قیمت دارو
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