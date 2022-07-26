تشخیص زودهنگام آلزایمر از ۱۷ سال قبل

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ساینس دیلی، بیماری آلزایمر یک دوره بدون علامت ۱۵ تا ۲۰ سال قبل از ظهور اولین علائم بالینی دارد. یک تیم تحقیقاتی در آلمان با استفاده از یک حسگر ایمنی مادون قرمز توسعه یافته، قادر به شناسایی علائم بیماری آلزایمر در خون تا ۱۷ سال قبل از ظهور اولین علائم بالینی است. این حسگر تا شدن اشتباه بیومارکر پروتئین آمیلوئید بتا را تشخیص می‌دهد. با پیشرفت بیماری، این تا شدن نادرست باعث بروز رسوبات خاصی در مغز می‌شود که اصطلاحاً پلاک نامیده می‌شود.

پروفسور «کلاوس گرورت»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه بوخوم آلمان، می‌گوید: «هدف ما تعیین خطر ابتلاء به آلزایمر در مراحل بعدی با یک آزمایش خون ساده حتی قبل از تشکیل پلاک‌های سمی در مغز است تا اطمینان حاصل کنیم که درمان می‌تواند به موقع شروع شود.»

محققان پلاسمای خون شرکت کنندگان را برای نشانگرهای زیستی احتمالی آلزایمر تجزیه و تحلیل کردند. نمونه‌های خون بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ گرفته شده و سپس منجمد شده بودند. در آن زمان، شرکت کنندگان در این آزمایش بین ۵۰ تا ۷۵ سال سن داشتند و هنوز بیماری آلزایمر در آنها تشخیص داده نشده بود.

برای مطالعه حاضر، ۶۸ شرکت‌کننده انتخاب شدند که در طی ۱۷ سال پیگیری با بیماری آلزایمر تشخیص داده شده بودند. آنها با ۲۴۰ فرد کنترل بدون چنین تشخیصی مقایسه شدند. هدف تیم پی بردن به این موضوع بود که آیا علائم بیماری آلزایمر را می‌توان در ابتدای مطالعه در نمونه‌های خون یافت.

حسگر ایمنی مادون قرمز توانست ۶۸ نفر از افراد مورد آزمایش را که بعداً به بیماری آلزایمر مبتلا شده بودند را با درجه بالایی از دقت آزمایش شناسایی کند.

محققان بوخوم امیدوارند که تشخیص زودهنگام مبتنی بر آمیلوئید-بتا به استفاده از داروهای آلزایمر در مراحل اولیه کمک کند که تأثیر قابل توجهی بهتری داشته باشند.

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