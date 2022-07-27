مراسم بزرگداشت عملیات غرور آفرین مرصاد در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر چهارشنبه همزمان با سالروز عملیات غرورآفرین مرصاد مراسم گرامیداشت این عملیات با حضور سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران، جمعی از مسئولان لشکری، نظامی و دولتی، خانواده معظم شهدا، پیشکسوتان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس و اقشار مختلف مردم در محل یادمان شهدای عملیات مرصاد برگزار شد.

بازدید از یادمان شهدا، و برگزاری نمایشگاهی از جنایات منافقین در عملیات ناکام فروغ جاویدان از دیگر برنامه‌های جانبی این مراسم بوده است.

در این مراسم سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران به سخنرانی خواهد پرداخت.