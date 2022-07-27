به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد هادی احمدی‌طبا پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه اجتماعی سلامت و امنیت غذایی شهرستان با محوریت کشتارگاه دام، اظهار داشت: صحت و سلامتی مردم برای ما مهم است و در این خصوص دغدغه داریم، همچنین خدا را شاکریم که در جمهوری اسلامی همه امور و انتخاب‌ها با رأی مردم است و جدایی بین مسئولین و مردم وجود ندارد.

وی افزود: با قدرت تفکر خیلی از مشکلات حل می‌شود، اینگونه جلسات در خصوص انواع مختلف موضوعات خاص شهرستان باید بیشتر شود و می‌طلبد که همه قدرت تفکر و مشورت را در خود افزایش دهند و بعد از مشورت انسان می‌تواند اقدام به انجام کاری کند.

فرماندار اردستان با بیان اینکه دهه محرم در پیش است و مردم این شهرستان نیز مذهبی هستند، خاطرنشان کرد: در روز عید غدیر با توجه به وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی بیش از ۳۰ هزار پرس غذا و اطعام غدیر بین مردم توزیع شد.

احمدی‌طبا تاکید کرد: شهرداران، دامپزشکی، شبکه بهداشت و اتحادیه قصابان با هماهنگی مقام قضائی بخش برنامه ریزی کنند با امکانات موجود و عدم قطع رشد و پیشرفت‌هایی که در کارهای عمرانی صورت می‌گیرد هفته آینده کشتار در کشتارگاه با نظارت مستمر آغاز شود.

وی یادآور شد: روند کار حل نواقص کشتارگاه توسط شهرداران ادامه پیدا کند و جلسات را نیز در خصوص کشتارگاه ماهانه برگزار می‌کنیم.