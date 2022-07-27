علت تصادف روز گذشته محور نائین مشخص شد

سرهنگ اصغر زارع در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصادف روز گذشته در محور اصفهان – نائین در گردنه ملااحمد اظهار داشت: متأسفانه در این حادثه همه اعضای خانواده ۶ نفره جان خود رااز دست داده‌اند.

وی اضافه کرد: در بررسی‌های صورت گرفته علت وقوع این حادثه انحراف به چپ و ورود سواری پراید به باند مخالف بوده است.

رئیس پلیس راه استان اصفهان همچنبن به وضعیت محورهای استان اصفهان با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی اشاره کرد و ابراز داشت: بر این اساس برای جنوب و جنوب غرب استان بارش باران پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه پلیس آمادگی کامل برای مدیریت ترافیک در محورهای استان را دارد، افزود: تاکنون ممنوعیت و محدودیت تردد در جاده‌های استان اعمال نشده است و بیشتر محدودیت‌ها در مسیرهای منتهی به سواحل استان و تفرجگاه‌ها اعمال خواهد شد.