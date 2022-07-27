فدراسیون همگانی بدون رقیب با یک هدف، یک انگیزه و یک ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صالحی امیری در بازدید از فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به اینکه با ساختارهای سنتی نمی‌توانیم ورزش همگانی را مدیریت کنیم و نیازمند برنامه‌ریزی مدرن در این حوزه هستیم، اظهار کرد: جامعه مخاطب ورزش همگانی بسیار بزرگ است و باید با نگاه علمی و جامع به مسئله فعالیت‌ها را پیش ببریم.

رئیس کمیته ملی المپیک تاکید کرد: ورزش همگانی هویت ورزش کشور است و اولویت ورزش کشور هم باید جمعیت حداکثری باشد. فدراسیون ورزش همگانی فدراسیونی بدون رقیب با یک هدف، یک انگیزه و یک ملت است.

وی ادامه داد: باور داشته‌ام شکل گیری دو سازمان قهرمانی و همگانی که هم وزن کارهای خود را پیش ببرند، می‌توانند بسیاری از مشکلات ورزش را حل کنند.

رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه بعد از یک دهه معتقد هستم باید سازمان ورزش همگانی داشته باشیم که از یک برنامه بلندمدت ۲۰ ساله برخوردار باشد، عنوان کرد: نباید تمام ظرفیت ورزش در ورزش قهرمانی خلاصه شود چرا که جامعه قهرمانی محدود است اما در ورزش همگانی با کل جامعه روبرو هستیم و حتی کمیته بین المللی المپیک نیز نگاه ویژه‌ای به توسعه ورزش همگانی دارد.

صالحی‌امیری در توضیح گلایه رئیس فدراسیون همگانی مبنی بر عدم توجه لازم به ورزش همگانی، بیان کرد: ناملایمات همواره وجود داشته است اما فدراسیون همگانی باید سیاست‌ها و برنامه‌های یک سازمان همگانی را طراحی و آماده کند تا در سطح ملی و حاکمیتی این مسئله مطرح و به یک نیاز ملی تبدیل شود و بتوان سازمان ورزش همگانی را ایجاد کرد.

وی با بیان اینکه چالش اول ورزش همگانی ساختار آن است و باید مأموریت، هدف و برنامه متناسب با ساختار تعریف شود تا پس از آن سطح و گستردگی فعالیت‌ها افزایش یابد، خاطرنشان کرد: فدراسیون همگانی رقیب ندارد و یک هدف و یک انگیزه برای یک ملت باید مدنظر قرار گیرد، بنابراین باید از ظرفیت اجرای فدراسیون همگانی در حوزه ورزش همگانی به سطوح اجتماعی منتقل شود؛ شهرداری‌ها ظرفیت بسیار خوبی در این زمینه هستند که باید از پتانسیل آن‌ها استفاده کرد و جریان سازی اجتماعی را شکل داد.

رئیس کمیته ملی المپیک همچنین پیشنهاد کرد پروژه‌ای از سوی فدراسیون همگانی تعریف شود تا از کمیته بین المللی المپیک درخواست کمک مالی داشته باشیم، گفت: تمرکز روی تغییر ساختار به منظور جذب جامعه مخاطب و کانون‌های غیردولتی اثرگذار مسئله بسیار مهمی است و فدراسیون ورزش‌های همگانی باید به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک دل نبندد!

صالحی امیری افزود: فدراسیون ورزش‌های همگانی نیازمند اسپانسرهای اجتماعی بزرگ است و باید با انجام تبلیغات بخشی از منابع مالی خود را تأمین کند.