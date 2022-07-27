حسن ملکی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شبانه‌روز گذشته ۴۹ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری شده‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از سیر صعودی بیماری کرونا در استان بوشهر خبر داد و افزود: متأسفانه در حال حاضر ۶ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند.

وی از ثبت ۴ فوتی جدید کرونایی در استان بوشهر خبر داد و گفت: متأسفانه امروز چهار مورد فوتی ناشی از ابتلاء به کرونا در استان بوشهر به ثبت رسید که دارای بیماری زمینه‌ای دیابت، بیماری کلیوی و فشارخون بالا بوده‌اند.

وی افزود: خوشبختانه در شبانه‌روز گذشته ۴۲ بیمار نیز باحال عمومی خوب از بیمارستان‌های استان بوشهر ترخیص شده‌اند.

دکتر ملکی زاده تصریح کرد: از ابتدای شیوع کرونا تاکنون ۲ هزار و ۱۷۷ نفر از هم استانی‌های عزیزمان به علت ابتلای به این ویروس جان خود را از دست داده‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خاطرنشان کرد: از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون ۱۰۶ هزار و ۱۷۱ نفر در استان بوشهر به این ویروس مبتلا شده‌اند.