وزرای خارجه ترکیه و امارات گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، مولود چاووش اوغلو و عبدالله بن زیاد آل نهیان وزرای امور خارجه ترکیه و امارات متحده عربی تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش این خبرگزاری، وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد که طرفین در این مکالمه تلفنی روابط دو جانبه را بررسی کردند.

همچنین آل نهیان در این تماس تلفنی توافق چهارجانبه صادرات غلات اوکراین را پراهمیت دانست.

بیانیه وزارت خارجه ترکیه در این خصوص اضافه می‌کند که توسعه و تعمیق روابط دو جانبه در حوزه‌های مختلف از دیگر محورهای این رایزنی تلفنی بوده است.

گفتنی است که ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل در ۲۲ ژوئیه در استانبول سندی مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند.

این سند جمعه هفته گذشته (۲۲ ژوئیه) در شهر استانبول در ارتباط با «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» امضا شد.

«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل در مراسم امضای توافقنامه چهارجانبه صادرات غلات اوکراین در استانبول گفت: این توافق روزنه امید و توافقی برای جهان محسوب می‌شود. توافقنامه انتقال غلات روزنه امیدی است و لذا از همه طرف‌های مذاکره در استانبول قدردانی می‌کنم. یک مرکز هماهنگی مشترک برای نظارت بر صادرات غلات از بنادر اوکراین ایجاد خواهد شد. عرضه غلات و محصولات به بازارهای جهانی به غلبه بر کمبود جهانی غذا کمک می‌کند. مرکز هماهنگی چهارجانبه در استانبول حداکثر تا ۲ هفته دیگر شروع به کار می‌کند. توافق امروز به مدت ۳ ماه با امکان تمدید اعتبار دارد.

امروز با رضایت و امید شاهد هستیم که به بیشترین نیاز جهان پاسخ دادیم. بدون این توافق نمی‌توانیم قیمت مواد غذایی را در جهان تثبیت کرده و به گروه‌های آسیب‌پذیر کمک کنیم. از ابتدای جنگ، تماس‌های متعددی برای رسیدن به توافقات داشته ایم و امروز باید آنها به طور کامل اجرا شود. امروز در دریای سیاه پرتو امیدی وجود دارد که جهان بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمند است.