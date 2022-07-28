۵۲ درصد بیماران کرونایی گیلان در رشت بستری هستند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمارهای کرونا در شبانه روز گذشته در استان گیلان اظهار کرد: مجموع بیماران بستری کرونایی در گیلان به ۲۸۸ نفر رسیده است.

وی با بیان اینکه ۵۲ درصد از بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های رشت بستری هستند، گفت: در شبانه روز گذشته ۱۰۲ بیمار جدید در بیمارستان‌های استان گیلان پذیرش شده‌اند.

وی با اشاره به وخامت حال ۳۰ نفر از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، افزود: در حال حاضر ۴۴ بیمار با شرایط بد در این بخش بستری هستند.

مهرابیان با بیان اینکه در روز گذشته ۷۱ بیمار بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شده‌اند، ادامه داد: تنها راهکار پیشگیری از ابتلاء و انتقال ویروس کرونا با توجه به قدرت ۱۸ برابری سرایت سویه جدید رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی و واکسیناسیون است.