دریافت 5 MB کد مطلب 5554204 https://mehrnews.com/xYdj7 ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹ کد مطلب 5554204 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۱۹ مراسم عاشورای ۹۰ سال پیش در سبزه میدان تهران در این فیلم مراسم عاشورای ۹۰ سال پیش در سبزه میدان تهران را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط مداحی جانسوز «یادت هست بابا؟» با نوای حاج حسین طاهری مداحی «چشام خیس بارون عشقه» با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی مداحی «حی علی العَزا، حی علی البُکا» با نوای حاج مهدی سلحشور مداحی «حال خوب» با نوای محمد حسین پویانفر مداحی «جان عالم بر لب آمد» با نوای حاج محمدرضا طاهری تعزیهخوانی دو نوجوان، اشکهای داوران برنامه معلی را سرازیر کرد برچسبها ماه محرم و صفر عاشورا سوگواره عاشورایی
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