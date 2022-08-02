دریافت 165 MB کد مطلب 5554100 https://mehrnews.com/xYdfZ ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۲۳ کد مطلب 5554100 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱۱ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۲۳ مداحی «چشام خیس بارون عشقه» با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی مداحی «چشام خیس بارون عشقه» با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی را به مناسبت فرارسیدن ایام محرم حسینی مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط مداحی «حال خوب» با نوای محمد حسین پویانفر مداحی جانسوز «یادت هست بابا؟» با نوای حاج حسین طاهری مداحی «کجایی تو بدون من» با حاج سید مهدی میرداماد مداحی «حی علی العَزا، حی علی البُکا» با نوای حاج مهدی سلحشور مداحی «نمیدونی چندبار مُردم» با نوای حاج محمدرضا طاهری مراسم عاشورای ۹۰ سال پیش در سبزه میدان تهران حال و هوای کربلای معلی و بین الحرمین در روز عاشورا مداحی «در حسینیه تو برگ براتم دادند» با نوای حاج مهدی سلحشور مداحی «اَشهدُ اَنّ حسین ثارالله» با نوای سیدمجید بنی فاطمه مداحی آمده ذبح عظیم با نوای حاج میثم مطیعی مداحی «گفتم میای؛ با اکبر میای» با نوای محمود کریمی مداحی «تنها یاور عمو» با نوای حاج حنیف طاهری برچسبها نوحه و مداحی سید رضا نریمانی محرم 1401 ماه محرم و صفر
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