جهادگران پیشتازان سازندگی و مبلغان فرهنگ ناب حسینی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اصلانی زاویه عصر سه شنبه در حاشیه برگزاری اردوی جهادی فرهنگی، درمانی، خدمات رسانی و عمرانی جهادگران حسینی در شهر عنبران اظهار کرد: یازدهم مردادماه سالروز صدور پیام ۹ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی نقطه‌ای عطف و امید آفرین در تاریخ پرافتخار حرکت‌های جهادی است.

وی بیان کرد: در راستای گرامیداشت سالروز پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی و خدمت رسانی به ولی نعمتان انقلاب، اردوی جهادی فرهنگی، درمانی، عمرانی و خدمات رسانی جهادگران حسینی در بخش عنبران شهرستان نمین برگزار شد.

مشاور استاندار و مسئول مجمع جهادگران استان اردبیل تصریح کرد: برپایی میز خدمت جهادی با حضور فرمانده سپاه حضرت عباس (ع)، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل و جمعی از مدیران کل استان، استقرار بیمارستان صحرایی بسیج جامعه پزشکی با حضور ۱۵ نفر از پزشکان متخصص و تداوم فعالیت‌های عمرانی جهادگران برای ساخت ۳ واحد مسکن مددجویی از جمله برنامه‌ها بود.

اصلانی افزود: دیدار با خانواده معظم شهید و حدود اسلامی از شهدای ارتش جمهوری اسلامی ایران، استقرار کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و برگزاری برنامه‌های فرهنگی ویژه نوجوانان، ارائه مشاوره‌های حقوقی و خانواده و ارائه خدمات تخصصی دامپزشکی در روستای جید بخش عنبران نمین از دیگر برنامه‌های این اردوی جهادی بود.

وی با بیان اینکه به جرأت می‌توان گفت که افراد حاضر در گروه‌های جهادی افرادی از جنس مردان و بسیجیان دوران دفاع مقدس هستند، تصریح کرد: امروز با افتخار تفکر و اندیشه رزمندگان و شهدای دفاع مقدس در بین جوانان جهادی که در قالب گروه‌های جهادی در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند تداوم دارد.

مشاور استاندار و مسئول مجمع جهادگران استان اردبیل گفت: امروز علاوه بر برگزاری اردوی جهادی جهادگران حسینی در بخش عنبران، برنامه‌های متعدد از جمله میزهای خدمت جهادی، ارائه خدمات درمانی و دامپزشکی، دیدار با ائمه جمعه و تداوم رزمایش کمک‌های مومنانه در سراسر استان برگزار گردید.

اصلانی با قدردانی از زحمات و تلاش‌های خالصانه جهادگران استان، بیان کرد: امروز فرصتی مغتنم برای قدردانی و تقدیر از جهادگران عرصه مبارزه با فقر و محرومیت است که با تمام وجود در خدمت ولی نعمتان انقلاب هستند.