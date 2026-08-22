جهاد خدمت در «ملاخیل پوروا»؛ امید به روستا برگشت

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - زینب پیله کوهی: برپایی اردوی جهادی سه‌روزه در ملاخیل پوروا روایتی از تلاش برای تبدیل مطالبه‌های قدیمی به اقدام‌های ماندگار است.

راه رسیدن به روستاهای هزارجریب نکا فقط عبور از یک مسیر جغرافیایی نیست؛ برای مردمی که سال‌ها در این منطقه زندگی کرده‌اند، هر پیچ جاده، هر فاصله تا مرکز شهرستان و هر روز انتظار برای رسیدن یک خدمت، بخشی از تجربه زیسته آنان است.

هزارجریب در کنار طبیعت چشم‌نواز، زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و ظرفیت‌های دامداری، مردمانی دارد که زندگی خود را با کار و تلاش در همین منطقه گره زده‌اند. کشاورزی، باغداری و دامپروری برای بسیاری از خانواده‌ها تنها شغل نیست، بلکه بخشی از هویت و شیوه زندگی آنان است.

با این حال، توسعه در مناطق روستایی تنها با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی اتفاق نمی‌افتد. زیرساخت، دسترسی به خدمات، سلامت، مسکن، اشتغال و امکان استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی، حلقه‌هایی هستند که اگر کنار هم قرار نگیرند، فاصله میان ظرفیت و توسعه همچنان باقی می‌ماند.

ملاخیل پوروا در این روزها صحنه اتفاقی متفاوت شده است؛ گروه‌های جهادی، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدمت‌رسان در کنار مردم قرار گرفته‌اند تا بخشی از این فاصله را کوتاه کنند.

اردوی جهادی در این روستا قرار نیست فقط چند روزی خدمات ارائه دهد و تمام شود؛ پروژه آبرسانی ۱۷ میلیارد تومانی، ساخت مسکن برای مددجوی روستا، خدمات درمانی و دندانپزشکی، خدمات دامپزشکی و کشاورزی، توزیع خوراک دام یارانه‌ای، میز خدمت ادارات و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، مجموعه‌ای از اقداماتی است که تلاش دارد خدمت را از یک مفهوم اداری به تجربه‌ای ملموس برای مردم تبدیل کند.

در این میان، آنچه اهمیت بیشتری دارد، مشارکت خود مردم است؛ مردمی که قرار نیست فقط دریافت‌کننده خدمت باشند، بلکه بخشی از روند حل مسائل منطقه محسوب می‌شوند.

آب، مسکن و سلامت؛ از پروژه نیمه‌تمام تا خدمت ملموس

سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد، مسئول سازمان بسیج سازندگی مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر، راه عبور از مشکلات کشور را در «تفکر، عمل و اقدام جهادی» دانست و اظهار کرد: اردوی جهادی ملاخیل پوروا با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی و گروه‌های جهادی در پنج عرصه برگزار شده است.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم منطقه، یعنی تأمین آب، گفت: پروژه شبکه آبرسانی با مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت آب و فاضلاب مازندران و در قالب قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی(ع) اجرا شده و برای آن ۱۷ میلیارد تومان هزینه شده است.

سلیمان‌نژاد افزود: این پروژه اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و با همراهی دستگاه‌های مختلف، مشارکت مردم و اهالی روستاهای بهره‌مند، بخش نهایی آن نیز به‌زودی به سرانجام خواهد رسید.

به گفته وی، تجربه اجرای این پروژه نشان می‌دهد هرجا ظرفیت دستگاه‌های خدمت‌رسان در کنار توان و مشارکت مردم قرار گرفته، روند حل مشکلات شتاب بیشتری گرفته است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی مازندران همچنین از ساخت یک واحد مسکن محرومان خبر داد و گفت: این واحد با مشارکت کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مسکن، گروه جهادی شهرستان نکا و اهالی منطقه احداث و به مددجوی روستا تحویل شده است.

اما نیازهای مردم فقط به آب و مسکن محدود نمی‌شود. گروه‌های پزشکی نیز در این اردو حضور دارند و خدمات پزشکی، دندانپزشکی و چشم‌پزشکی را به مردم ارائه می‌کنند؛ خدماتی که برای ساکنان مناطق دوردست، گاه به معنای صرفه‌جویی در هزینه و زمان و دسترسی آسان‌تر به خدمات تخصصی است.

در حوزه معیشت نیز ظرفیت‌های بومی منطقه مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به دامداری و دامپروری، خوراک دام یارانه‌ای با همکاری جهاد کشاورزی در اختیار دامداران قرار می‌گیرد و خدمات دامپزشکی نیز با همکاری دامپزشکی استان و شهرستان نکا ارائه می‌شود.

کارشناسان جهاد کشاورزی نیز با حضور در باغ‌ها، مشکلات باغداران را از نزدیک بررسی می‌کنند تا مسائل تولیدکنندگان منطقه از حالت گزارش‌های اداری خارج شده و در میدان مورد پیگیری قرار گیرد.

در واقع، اردوی جهادی ملاخیل پوروا تلاش کرده است یک زنجیره خدمات را در کنار هم قرار دهد؛ زنجیره‌ای که از آب و مسکن آغاز می‌شود، به سلامت و معیشت می‌رسد و در نهایت، آموزش و فرهنگ را نیز دربر می‌گیرد.

میز خدمت در میان مردم؛ سه روز برای شنیدن، اقدام و امید

یکی از ویژگی‌های این اردو، انتقال میز خدمت از فضای اداری به متن روستا است؛ رویکردی که مهدی داودی، فرماندار نکا، آن را برای شنیدن بی‌واسطه مطالبات مردم ضروری می‌داند.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: میز خدمت زمانی اثربخش خواهد بود که از فضای ادارات خارج شود و به متن روستاها برسد تا مطالبات مردم بدون واسطه شنیده شود و برای حل مشکلات آنان اقدام شود.

داودی با اشاره به همراهی سپاه شهرستان، قرارگاه محله‌محور و گروه‌های جهادی گفت: این مجموعه‌ها در کنار مردم قرار گرفته‌اند تا مسائل و مطالبات روستا را از نزدیک بررسی کنند.

به گفته فرماندار نکا، حضور میدانی مسئولان علاوه بر پیگیری مشکلات، یک کارکرد مهم دیگر نیز دارد و آن کاهش فاصله میان مردم و مسئولان و تقویت امید اجتماعی است.

سیدتقی حسینی، فرمانده سپاه ناحیه نکا نیز با اشاره به برنامه‌های این اردو گفت: برنامه‌ها در مدت سه روز برگزار می‌شود و افتتاح خانه محرومین، میز خدمت با حضور رؤسای ادارات، برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و ورزشی و کلاس‌های مشاوره برای جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی آبرسانی را یکی از مطالبات قدیمی مردم ملاخیل پوروا عنوان کرد و گفت: برای تحقق این مطالبه با همکاری بسیج و مجموعه‌های مختلف تلاش شده است.

میز خدمت پزشکی و دندانپزشکی نیز از دیگر بخش‌های این برنامه است و مردم می‌توانند از خدمات پزشکان و متخصصان حاضر در اردو بهره‌مند شوند.

در کنار این اقدامات، توجه به نسل جوان نیز در دستور کار قرار گرفته است. برای دانش‌آموزان و نوجوانان برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی پیش‌بینی شده و محافل فرهنگی در طول سه روز برگزار می‌شود.

در حاشیه اردو نیز جهادگران و مسئولان با حضور در منزل شهید سیدجلیل ساداتی، با خانواده این شهید والامقام دیدار کردند؛ دیداری که در راستای تکریم خانواده شهدا و زنده نگه داشتن یاد و نام شهدای منطقه انجام شد.

اختتامیه اردو نیز با یادواره و بزرگداشت شهدا همراه خواهد بود تا خدمت‌رسانی اجتماعی در کنار فرهنگ ایثار و شهادت قرار گیرد.

در این میان، نقش بانوان نیز مورد توجه قرار گرفته است. رویا جعفری، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه کربلا، با تأکید بر اینکه جهاد فقط در فعالیت‌های عمرانی خلاصه نمی‌شود، گفت: زنان می‌توانند در عرصه‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.

وی توجه به مادران، دختران و نوجوانان روستایی را در کنار خدمات اجتماعی، عاملی برای تقویت خانواده و تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر دانست و به اجرای طرح‌هایی مانند «مانا» و «ترنم بهشتی» در همین راستا اشاره کرد.

در نگاه جهادگران نیز خدمت زمانی معنا پیدا می‌کند که همراه با شنیدن باشد. خانم میربخشی، یکی از جهادگران حاضر در منطقه، انگیزه حضور خود را خدمت به مردم مناطق کم‌برخوردار عنوان کرد و گفت: حضور در کنار مردم روستا و لمس نزدیک مشکلات آنان، فرصتی برای خدمت بی‌منت و ایجاد امید است.

وی افزود: تلاش می‌کنیم در کنار ارائه خدمات، بخشی از دغدغه‌های مردم را بشنویم و به اندازه توان برای رفع آنها قدم برداریم.

مطالبه مردم؛ خدمتی که باید بعد از اردو ادامه پیدا کند

مردم ملاخیل پوروا اما بیش از هر چیز به تداوم این مسیر چشم دوخته‌اند. محمدنژاد، از اهالی روستا، با قدردانی از حضور گروه‌های جهادی می‌گوید خدمات ارائه‌شده برای مردم ارزشمند و امیدآفرین است و امیدوار است این حضور استمرار داشته باشد.

وی تأمین آب، توسعه زیرساخت‌ها و دسترسی به خدمات را از جمله دغدغه‌های اصلی مردم عنوان می‌کند و می‌افزاید: بخشی از مشکلات روستا نیازمند پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول است و امیدواریم اقدامات انجام‌شده به حل مسائل اساسی منطقه منجر شود.

این مطالبه، شاید مهم‌ترین بخش روایت ملاخیل پوروا باشد؛ اینکه اردوهای جهادی فقط به چند روز خدمت محدود نشوند و پروژه‌ها و مطالبات مطرح‌شده، پس از بازگشت گروه‌ها نیز در مسیر پیگیری قرار داشته باشند.

حجت‌الاسلام محمدصادق محمدی‌لایینی، امام جمعه نکا، خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان را از جلوه‌های بندگی خداوند دانست و اظهار کرد: حضور در میان مردم، شنیدن دغدغه‌های آنان و تلاش برای رفع مشکلات، مصداق عمل به آموزه‌های دینی است و فرهنگ جهاد و خدمت باید در جامعه تقویت شود.

وی با قدردانی از حضور جهادگران و مسئولان در مناطق کم‌برخوردار افزود: خدمت‌رسانی زمانی ماندگار خواهد بود که با اخلاص، استمرار و توجه واقعی به نیازهای مردم همراه شود.

روایت ملاخیل پوروا در نهایت، روایت چند پروژه و چند خدمت نیست. پشت عدد ۱۷ میلیارد تومان، یک مطالبه قدیمی برای آب قرار دارد؛ پشت یک واحد مسکن، خانواده‌ای که صاحب سرپناه شده است؛ پشت میز پزشکی، بیماری که فرصت درمان پیدا کرده و پشت حضور مسئولان در روستا، مردمی قرار دارند که می‌خواهند صدایشان شنیده شود.

هزارجریب نکا با همه ظرفیت‌های طبیعی، کشاورزی و انسانی خود، همچنان برای رسیدن به نقطه مطلوب توسعه نیازمند توجه و استمرار خدمت است. طبیعت این منطقه ظرفیت بزرگی برای گردشگری و اقتصاد دارد، زمین‌های آن امکان تولید دارند و مردم آن سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای توسعه محسوب می‌شوند؛ اما استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند زیرساخت و برنامه‌ریزی مستمر است.

ملاخیل پوروا در این روزها نشان داده است که فاصله میان شهر و روستا، فاصله میان مسئول و مردم و حتی فاصله میان یک مطالبه قدیمی و یک اقدام عملی، قابل کوتاه شدن است؛ به شرط آنکه خدمت از پشت میزها بیرون بیاید و در میدان زندگی مردم حاضر شود.

شاید مهم‌ترین دستاورد چنین اردوهایی را نتوان فقط با تعداد ویزیت‌ها، ارزش پروژه‌ها یا تعداد بسته‌های توزیع‌شده سنجید. گاهی ارزش یک حضور، در همان لحظه‌ای است که یک روستایی احساس می‌کند دیده شده، مسئولی را از نزدیک می‌بیند، مشکلش را بی‌واسطه مطرح می‌کند و برای نخستین بار پس از مدت‌ها، نشانه‌ای از پیگیری می‌بیند.

ملاخیل پوروا این روزها میزبان جهادگرانی است که آمده‌اند تا بخشی از این فاصله را کم کنند؛ اما آزمون اصلی، بعد از پایان سه روز اردو آغاز می‌شود؛ جایی که باید دید پروژه‌ها چگونه تکمیل می‌شوند، مطالبات چگونه پیگیری خواهند شد و امیدی که در دل مردم شکل گرفته، چگونه به اعتماد و نتیجه ماندگار تبدیل می‌شود.

در نهایت، خدمت زمانی به معنای واقعی کلمه «جهاد» است که با رفتن جهادگران پایان نیابد؛ بلکه هر مطالبه شنیده‌شده، به یک پرونده پیگیری‌شده و هر پروژه آغازشده، به یک خدمت کامل و ماندگار برای مردم تبدیل شود.