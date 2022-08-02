به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیراله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل در نشست ۹ مرداد رییس‌جمهوری با مدیران و معاونان وزرات راه و شهرسازی در خصوص راه‌آهن چابهار-زاهدان اظهار داشت: این پروژه با تاکید وزیر راه و شهرسازی در دو فاز انجام شده و در حال انجام است. فاز نخست اتصال چابهار به شبکه ریلی است که با این کار بخش عمده مشکلات موجود حل خواهد شد. پیشرفت فیزیکی این بخش از پروژه به طول ۶۳۰ کیلومتر ۶۰ درصد است و با دستور رییس‌جمهوری از صندوق توسعه ملی کار سرعت گرفته است. با این حال برای اتمام این پروژه به حدود ۲۰۰ میلیون دلار دیگر سرمایه نیاز است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل افزود: ۱۵۰ کیلومتر از این مسیر (مسیر ریلی چابهار-زاهدان در فاز اول) ریل گذاری شده و آماده بهره‌برداری است که هفته دولت مسیر ریلی زاهدان به خاش آماده افتتاح است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: زیرسازی فاز اول این پروژه به طول ۶۳۰ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد رو به اتمام است. همچنین از زاهدان به بیرجند یک قطعه بین زاهدان به طول ۷۰ کیلومتر با منابع اعتباری محدود آغاز شده است. قطعه‌ای نیز از بیرجند به طول ۴۰ کیلومتر به بالا را شروع کردیم. یک قطعه نیز از ۵۰ کیلومتر به بالا از یونسی آغاز شده است. این شرایط به دلیل تقاضای استان‌ها برای آغاز این پروژه ریلی بوده است.

خادمی توضیح داد: ادامه این مسیر از زاهدان به یونسی در فاز دوم از مسیرهای سرخس، بیرجند و یونسی حدود ۹۰۰ کیلومتر است و چهار قطعه آن آغاز شده که پیشرفت فیزیکی آن در حدود ۱۰ درصد است. و این بخش در مرحله دوم است که با تکمیل این فاز کریدور شمال-جنوب تکمیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات جاری امکان تکمیل این پروژه مهم ریلی را نمی‌دهد اظهار امیدواری کرد تا از محل تهاتر نفت کار انجام شود. زیرا با اعتبارات فعلی انجام این کار ممکن نخواهد بود.

آمادگی شرکت ساخت برای تحویل شبکه آزادراهی به حدود سه برابر متوسط سالانه در سال جاری

خادمی در خصوص ساخت آزادراه‌ها و سایر راه‌ها اعلام کرد: متوسط ساخت آزادراه‌ها در کشور بعد از انقلاب ۸۰ کیلومتر در سال است. برنامه شرکت ساخت نیز احداث سالانه ۹۰ کیلومتر در سال بود. همچنین متوسط احداث ریل و خطوط ریلی در سال ۱۶۷ کیلومتر بوده است که در ۱۰ سال گذشته این رقم به سالانه ۲۰۰ کیلومتر در سال رسید. چنانچه پروژه‌هایی که عموماً بالای ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تامین اعتبار شوند با حدود سه برابر متوسط سالانه می‌توانیم تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ پروژه آزادراهی و سایر راه‌ها را تحویل بدهیم که انجام این کار با موافقت رییس‌جمهور برای تامین مالی ممکن خواهد شد.

وی در عین حال با اعلام اینکه در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۹۳ کیلومتر دیگر آزادراه به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: در تلاش هستیم تا با تامین مالی بتوانیم ۵۶۰ کیلومتر ریل را تکمیل و تحویل بدهیم.