دریافت 78 MB
کد مطلب 5554871
  1. فیلم
  2. دین و آیین
۱۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۱:۲۲

مداحی «گفتم میای؛ با اکبر میای» با نوای محمود کریمی

مداحی «گفتم میای؛ با اکبر میای» با نوای محمود کریمی

مداحی «گفتم میای؛ با اکبر میای» با نوای محمود کریمی را به مناسبت ایام محرم حسینی مشاهده می کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید