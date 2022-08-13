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کد مطلب 5561892
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۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶

پنجه‌های «پیروز» خاک را لمس کرد

پنجه‌های «پیروز» خاک را لمس کرد

«پیروز» تنها توله یوز باقیمانده از «ایران» امروز و در صد و پنجمین روز از عمرش، برای اولین بار وارد طبیعت شد.

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    نظرات

    • حسین حاجی قاسم IR ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
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      پاسخ
      وای خدا چقدر زیباست زبان بسته

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