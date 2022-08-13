دریافت 20 MB کد مطلب 5561892 https://mehrnews.com/xYhw2 ۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶ کد مطلب 5561892 فیلم جامعه فیلم جامعه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱، ۱۳:۱۶ پنجههای «پیروز» خاک را لمس کرد «پیروز» تنها توله یوز باقیمانده از «ایران» امروز و در صد و پنجمین روز از عمرش، برای اولین بار وارد طبیعت شد. کپی شد مطالب مرتبط تلاش برای حفاظت از یوز مادر و توله در مسیر جاده تهران به مشهد بلعیدن یک خرگوش بزرگ توسط مرغ دریایی تصادف توله یوز آسیایی تایید شد سومین توله یوز «پیروز» نام گرفت برچسبها یوزپلنگ ایرانی حفاظت از محیط زیست حمایت از حیوانات
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