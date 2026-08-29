https://mehrnews.com/x3cW2J ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ کد مطلب 6931721 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) توسط مردم مبعوث شده خلیل آباد خلیل آباد- مردم مبعوث شده خلیل آباد در تجمع شبانه جشن میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام صادق (ع) را برگزار کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6931721 کپی شد مطالب مرتبط برگزاری جشن میلاد پیامبر در قرار شبانه مردم تربت حیدریه لنگرود در جشن و شور؛ شب ۱۸۲ تجمع همزمان با ولادت حضرت رسول (ص) روایت مهر از صد و هشتاد و دومین حضور مردم آستانه در تجمعات حال و هوای حرم امام رضا(ع) در شب میلاد پیامبر اکرم(ص) برگزاری جشن میلاد حضرت رسول(ص) در قرار شبانه مردم کاشمر صلوات زائران کوچک بر پیامبر مهربانیها همزمان با شب میلاد در حرم رضوی جشن میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) در چناران اعلام مسیرهای پرترافیک مشهد همزمان با شب میلاد پیامبر اکرم(ص) حضور پرشور مردم مشهد در مهمانی امت احمد فرماندار لنگرود: تقویت وحدت ملی زمینهساز سربلندی ایران است برچسبها شهرستان خلیل آباد مهمانی امت احمد(ص) خراسان رضوی
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