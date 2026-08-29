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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) توسط مردم مبعوث شده خلیل آباد

برگزاری جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) توسط مردم مبعوث شده خلیل آباد

خلیل آباد- مردم مبعوث شده خلیل آباد در تجمع شبانه جشن میلاد پیامبر اسلام(ص) و امام صادق (ع) را برگزار کردند. 

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کد مطلب 6931721

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