تکذیب صدور بیانیه شورای ائتلاف انقلاب اسلامی علیه استاندار قزوین

رضا سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور بیانیه‌ای علیه اعلایی استاندار قزوین به نام این شورا و انتشار آن در فضای مجازی اظهار کرد: هیچ بیانیه از سوی این شورا در حمایت و یا علیه استاندار قزوین صادر نشده است.

وی افزود: متأسفانه در متن این بیانیه نیز تقوای لازم رعایت نشده و شورای ائتلاف نیز حمایتی از این بیانیه نخواهد داشت.

گفتنی است در روزهای اخیر بیانیه‌ای در خطاب به رئیس جمهور و با امضا مجموعه ستادهای حامیان مردمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و احزاب انقلابی در شورای ائتلاف و وحدت استان قزوین علیه استاندار قزوین در فضای مجازی استان قزوین منتشر شده است.