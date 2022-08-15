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۲۴ مرداد ۱۴۰۱، ۹:۲۹

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

تکذیب صدور بیانیه شورای ائتلاف انقلاب اسلامی علیه استاندار قزوین

تکذیب صدور بیانیه شورای ائتلاف انقلاب اسلامی علیه استاندار قزوین

قزوین- دبیر شورای ائتلاف انقلاب اسلامی استان قزوین صدور هرگونه بیانیه از سوی این شورا و احزاب آن علیه استاندار را تکذیب کرد.

رضا سبحانی‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به صدور بیانیه‌ای علیه اعلایی استاندار قزوین به نام این شورا و انتشار آن در فضای مجازی اظهار کرد: هیچ بیانیه از سوی این شورا در حمایت و یا علیه استاندار قزوین صادر نشده است.

وی افزود: متأسفانه در متن این بیانیه نیز تقوای لازم رعایت نشده و شورای ائتلاف نیز حمایتی از این بیانیه نخواهد داشت.

گفتنی است در روزهای اخیر بیانیه‌ای در خطاب به رئیس جمهور و با امضا مجموعه ستادهای حامیان مردمی حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی و احزاب انقلابی در شورای ائتلاف و وحدت استان قزوین علیه استاندار قزوین در فضای مجازی استان قزوین منتشر شده است.

کد مطلب 5563479

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