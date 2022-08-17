دولت مذاکرات را عقلانی پیش برد/ از حقوق مردم به خوبی دفاع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۲۶ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، اظهار داشت: در چند سال گذشته تلاش شد تا دولت را مخالف مذاکرات نشان دهند، اما خوشبختانه دولت سیزدهم اسیر این جنگ روانی نشد و در یک برنامه حساب شده دیپلماسی فعالی را در حوزه سیاست خارجی پیش گرفت که از منظر صیانت از منافع ملی و هم در بعد منطقه‌ای و هم فرامنطقه‌ای قابل تحسین است.

وی بیان کرد: در مورد مذاکرات هسته‌ای نیز دولت با عرق به حضور فراگیر و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی و کاستن از فشار اقتصادی حاصل از تحریم‌های ناجوانمردانه، فرآیند مذاکرات را در بستری عقلانی پیش برد تا بدون پرداخت به حاشیه‌ها از حقوق مردم به شکل شایسته دفاع کند. از تلاش دولت به ویژه وزیر امور خارجه قدردانی می‌کنم که امیدوارم شاهد به ثمر نشستن تلاش‌های اخیر و بازگشت ثبات و آرامش به اقتصاد کشور باشیم.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی، تصریح کرد: تأمین امنیت غذایی کشور و توسعه بخش کشاورزی با تکیه بر توان و ظرفیت داخلی در گرو مدیریت بهینه منابع ارزشمند آبی و خاکی کشور است.

بدری اظهار داشت: متأسفانه اصلاح الگوی کشت و مصرف آب بر پایه الگوهای آبرسانی به روز در وزارت کشاورزی مورد غفلت قرار گرفته است. هم منابع آبی به هدر رفت و هم کشاورز بیچاره زمین گیر شده است.