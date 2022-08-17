بایدن لایحه ۴۳۰ میلیارد دلاری کاهش تورم را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا با هدف کاهش انتشار گازهای خانگی و کاهش قیمت داروهای تجویزی لایحه ۴۳۰ میلیارد دلاری کاهش تورم را امضا کرد که به‌عنوان بزرگ‌ترین بسته اقلیمی در تاریخ ایالات متحده محسوب می‌شود.

بایدن در مراسمی در کاخ سفید با اشاره به تورم آمریکا گفت: «در این لحظات تاریخی، دموکرات‌ها در کنار مردم آمریکا قرار گرفته‌اند، هر جمهوری‌خواه در کنار منافع خاص قرار گرفته است… همه جمهوری‌خواهان کنگره به این لایحه رأی منفی دادند».

هدف قانون جدید مبارزه با تغییرات آب و هوایی، کاهش قیمت داروهای تجویزی و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای خانگی است. دموکرات‌ها می‌گویند این قانون با کاهش کسری بودجه فدرال به مبارزه با تورم نیز کمک می‌کند.

میچ مک کانل، رهبر جمهوری خواهان سنا گفت که قانون جدید نتیجه معکوس خواهد داشت.

وی افزود: "دموکرات‌ها سال گذشته با هزینه‌هایی که اقتصاد ما را به سمت تورم بی‌سابقه سوق داد، آمریکایی‌ها را غارت کردند. امسال راه‌حل آنها این است که دوباره این کار را انجام دهند. پروژه‌ای که رئیس جمهور بایدن امروز امضا کرد به معنای مالیات‌های بالاتر و قبوض انرژی بالاتر است."