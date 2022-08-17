دریافت 5 MB کد مطلب 5565568 https://mehrnews.com/xYk33 ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۳۴ کد مطلب 5565568 فیلم سلامت فیلم سلامت ۲۶ مرداد ۱۴۰۱، ۱۶:۳۴ توضیحات وزیر بهداشت درباره اقدامات برای مقابله با آبله میمونی در این فیلم، توضیحات وزیر بهداشت درباره اقدامات برای مقابله با آبله میمونی در کشور را مشاهده مینمایید. کپی شد مطالب مرتبط ابتلای یک شهروند اهوازی به آبله میمونی/ تمامی مرزها کنترل میشود اینفوگرافی آبله میمونی/ از علائم بیماری تا راه های درمان آیا آبله میمونی با کرونا ارتباط دارد/اقدامات کنترلی وزارت بهداشت جزییات شناسایی اولین مبتلا به آبله میمون در ایران/پایش آغاز شد برچسبها آبله میمون بهرام عین اللهی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دولت سیزدهم
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