به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دومین دوره بازیهای جهانی رباتهای انساننما در پکن با حضور بیش از ۲ هزار ربات از ۱۶ کشور از روز شنبه آغاز شده است؛ رویدادی که چین از آن برای نمایش پیشرفتهای سریع خود در حوزه رباتیک و حرکت این فناوری از رقابتهای نمایشی به سمت کاربردهای واقعی و تجاری استفاده میکند.
در این رقابت پنجروزه، رباتها در ۵۱ رشته و بیش از هزار رقابت به مصاف یکدیگر میروند و علاوه بر رشتههایی مانند فوتبال، تنیس روی میز و دوومیدانی، بخشهایی برای آزمایش مهارتهای کاربردی رباتها نیز در نظر گرفته شده است.
یکی از نکات قابل توجه این دوره، تمرکز بیشتر بر توانایی رباتها در انجام وظایف واقعی است. برای نمونه، مهارت دستهای رباتیک و انجام حرکات دقیق در کنار تواناییهای ورزشی مورد آزمایش قرار میگیرد؛ تغییری که نشان میدهد هدف این رقابتها صرفاً نمایش سرعت و قدرت رباتها نیست و کاربردپذیری آنها نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
در جریان این مسابقات، یک ربات انساننما توانست دوی ۱۰۰ متر را در ۹.۳۹ ثانیه طی کند و رکورد جهانی ۹.۵۸ ثانیهای یوسین بولت را پشت سر بگذارد. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که عملکرد ورزشی بالا لزوماً به معنای آمادگی رباتها برای حضور گسترده در محیطهای واقعی نیست و کنترل حرکات و انجام وظایف ظریف همچنان از چالشهای اصلی این فناوری محسوب میشود.
اولین مسابقه تنیس کاملاً خودمختار رباتهای انساننما
رباتهای شرکت Galbot در یک مسابقه تنیس در برابر ورزشکاران انسانی، بدون کنترل از راه دور، بیش از ۱۰۰ رالی متوالی انجام دادند. این موضوع از نظر فناوری مهمتر از رکورد سرعت است، چون ربات باید همزمان توپ را تشخیص دهد، تصمیم بگیرد، حرکت کند و ضربه بزند.
ربات «Tiangong» رکورد ۴۰۰ متر انسانها را شکست
در مسابقه ۴۰۰ متر روز ۲۳ اوت، ربات Tiangong زمان ۳۸.۱۵ ثانیه ثبت کرد؛ در حالی که رکورد جهانی انسانها ۴۳.۰۳ ثانیه است. این اتفاق همین امروز گزارش شده و از تازهترین رخدادهای مسابقات است.
امسال برنامه مسابقات از ۲۶ رویداد در دوره قبلی به ۵۱ رویداد افزایش یافته و رشتههای جدیدی مانند وزنهبرداری، طنابکشی و تنیس روی میز به آن اضافه شدهاند.
چین در سالهای اخیر سرمایهگذاری گستردهای در صنعت رباتیک انجام داده و دولت این کشور رباتیک را یکی از حوزههای راهبردی تولید پیشرفته میداند. رقابت میان شرکتهای چینی، حمایتهای دولتی و کاهش هزینه تولید نیز به رشد سریع این صنعت کمک کرده است.
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