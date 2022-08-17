به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله بصیرت شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شور و حال خوبی در ایام محرم و عزاداری امام حسین (ع) ایجاد شد ولی مقوله حجاب و عفاف در قیام امام حسین (ع) از مواردی است که می‌توان بسیار بر روی آن کار کرد.

وی ضمن گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان دفاع مقدس، افزود: آزادگان از افرادی بودند که بعضاً حدود ۹ سال اسیر بودند و ما امروزه باید قدردان آنان باشیم، فرهنگ ایثار و شهادت از مباحثی است که کم بر روی آن کار کردیم و باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اردستان خاطرنشان کرد: رسانه‌ها باید این دغدغه را داشته باشند که توانمندی علمی و تخصصی خود را افزایش دهند و در حوزه رسانه باید سواد رسانه‌ای را افزایش داد.

بصیرت تصریح کرد: اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان در ابتدا یک انجمن ادبی، یک انجمن هنری و چهار کانون فرهنگی هنری مساجد داشت و در حوزه هنر خیلی ضعیف بودیم که دلیل آن نوع نگاه مردم به هنر بود که بسیار سطحی و بی اهمیت بود.

وی ادامه داد: در این راستا اولین اقدامی که انجام دادیم مرکز آموزشی هنر را در چند رشته هنرهای تجسمی، موسیقی، خوشنویسی و حوزه نمایش راه‌اندازی کردیم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اردستان یادآور شد: از زمان راه‌اندازی مرکز آموزشی هنر و به دنبال آن تأسیس آموزشگاه‌های آزاد بیش از هزار نفر در رشته‌های مختلف هنر آموزش دیده‌اند که بیشتر آموزش‌ها در حوزه نمایش است.

بصیرت تاکید کرد: در حال حاضر تعداد چهار کانون فرهنگی هنری مساجد تبدیل به ۴۷ کانون در شهرستان شده است که از این تعداد ۱۷ کانون دارای کتابخانه هستند.

وی بیان کرد: پنج مؤسسه قرآنی، چهار انجمن شعر و ادب و یک مؤسسه فرهنگی هنری چند منظوره تأسیس کردیم همچنین یک شرکت تولید فیلم هم وجود دارد که چندین فیلم تولید شده و از شبکه‌های سیما پخش شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اردستان خاطرنشان کرد: مهمترین اقدام کاری ما طی این سال‌ها راه اندازی سینما فرهنگ بود که دوبار نیز تاکنون بازسازی شده است و همچنین چهار کانون تبلیغاتی و شش چاپخانه دیجیتال نیز در این شهرستان وجود دارد.

بصیرت تصریح کرد: در طی این چند سال بیش از هزار اتفاق و رویداد فرهنگی در شهرستان داشتیم که از شاخص ترین این اتفاقات حضور تعدادی خوانندگان و بازیگران کشوری در سطح شهرستان است.