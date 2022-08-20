تعامل همه ارکان کشور برای تثبیت و تسریع روند بازسازی اقتصاد ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست عصر امروز شنبه سران قوا که به میزبانی رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، رؤسای قوای سهگانه درباره مهمترین موضوعات و مسائل کشور با محوریت هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر قوا تبادل نظر کردند.
سران سه قوه بر هماهنگی و تعامل حداکثری همه ارکان کشور برای تثبیت و تسریع روند بازسازی و ارتقای اقتصاد ملی تاکید کردند.
تاکید بر رسیدگی به گزارشهای تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه یکی از محورهای مطرح شده در این نشست بود.
توجه و تاکید بر تعامل و همکاری قوای سه گانه و همه نهادهای کشور در جهت استمرار تلاشها برای برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه جامعه نیز از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.
در این جلسه همچنین بر همکاری قوا در زمینه فراهم شدن تسهیلات لازم و تمهیدات مناسب در جهت جذب و هدایت سرمایههای داخلی و بخش خصوصی به سمت تولید تاکید شد.
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