  1. سیاست
  2. دولت
۲۹ مرداد ۱۴۰۱، ۲۲:۱۹

در جلسه سران سه قوه مورد تاکید قرار گرفت؛

تعامل همه ارکان کشور برای تثبیت و تسریع روند بازسازی اقتصاد ملی

تعامل همه ارکان کشور برای تثبیت و تسریع روند بازسازی اقتصاد ملی

سران سه قوه بر هماهنگی و تعامل حداکثری همه ارکان کشور برای تثبیت و تسریع روند بازسازی و ارتقای اقتصاد ملی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست عصر امروز شنبه سران قوا که به میزبانی رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، رؤسای قوای سه‌گانه درباره مهم‌ترین موضوعات و مسائل کشور با محوریت هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر قوا تبادل نظر کردند.

سران سه قوه بر هماهنگی و تعامل حداکثری همه ارکان کشور برای تثبیت و تسریع روند بازسازی و ارتقای اقتصاد ملی تاکید کردند.

تاکید بر رسیدگی به گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس در قوه قضائیه یکی از محورهای مطرح شده در این نشست بود.

توجه و تاکید بر تعامل و همکاری قوای سه گانه و همه نهادهای کشور در جهت استمرار تلاش‌ها برای برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم و تأمین رفاه جامعه نیز از دیگر محورهای مهم این جلسه بود.

در این جلسه همچنین بر همکاری قوا در زمینه فراهم شدن تسهیلات لازم و تمهیدات مناسب در جهت جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و بخش خصوصی به سمت تولید تاکید شد.

کد مطلب 5568192
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • لیلا IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
      0 0
      پاسخ
      خیلی خوبه چون سرا ن قوا اقتصاد دانان قهاری هستند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها