پست عجیب اینستاگرامی مهاجم هلندی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، یورگن لوکادیا به تازگی با عقد قراردادی برای یک فصل همراه با خانواده‌اش به ایران آمد تا پس از سال‌ها حضور در سطح یک فوتبال باشگاهی اروپا در پرسپولیس بازی کند.

بازیکن پیشین آیندهوون هلند و بوخوم آلمان علاوه بر حضور در مستطیل سبز در دنیای مد نیز فعالیت داشت تا این موضوع توجه مخاطبان فوتبال در ایران را به خود جلب کند.

حالا لوکادیا پس از یک هفته تمرین با پرسپولیس با انتشار استوری عجیب در اینستاگرام خود عنوان کرد: «من یک هنرمند، یک تهیه کننده، یک طراح و یک انسان هستم. هرچیزی را که دوست داشته باشم پست می‌کنم. فوتبال زندگی است و پرسپولیس هم حالا زندگی من است. جسارت نکنید حرفه‌ای بودن من را زیر سوال ببرید. هیچکس نمی‌تواند من را کنترل کند.»

جملاتی عجیب از ستاره تازه وارد پرسپولیس که با قراردادی بیش از یک میلیون دلار به جمع شاگردان یحیی گل محمدی اضافه شده است اما به نظر می‌رسد او نیز پس از ورود به تهران با خانواده‌اش با حاشیه‌های فضای مجازی به طور جدی روبرو شده است.

لوکادیا به دلیل دوری یک ماهه از فوتبال هنوز شرایط بازی کردن پیدا نکرده است و باید دید دیدار با آلومینیوم اراک فرصتی را در اختیار این مهاجم برای درخشش در ترکیب پرسپولیس خواهد داد یا همچنان باید تمرینات بدنسازی خود را پشت سر بگذارد.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹:۳۰ جمعه هفته جاری میهمان آلومینیوم اراک در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر خواهد بود.