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کد مطلب 5574622
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۵ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۲۱

فیلم پیروزی نفس‌گیر تیم ملی والیبال کشورمان مقابل آرژانتین

فیلم پیروزی نفس‌گیر تیم ملی والیبال کشورمان مقابل آرژانتین

در چارچوب مسابقات قهرمانی جهان تیم ملی والیبال کشورمان توانست با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل آرژانتین به پیروزی رسید.

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