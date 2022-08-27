دریافت 10 MB کد مطلب 5574622 https://mehrnews.com/xYpNP ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۲۱ کد مطلب 5574622 فیلم ورزش فیلم ورزش ۵ شهریور ۱۴۰۱، ۲۳:۲۱ فیلم پیروزی نفسگیر تیم ملی والیبال کشورمان مقابل آرژانتین در چارچوب مسابقات قهرمانی جهان تیم ملی والیبال کشورمان توانست با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل آرژانتین به پیروزی رسید. کپی شد مطالب مرتبط تیم ملی والیبال ایران در دیداری جذاب و تماشایی آرژانتین را شکست داد عطایی: برد بزرگی برابر آرژانتین کسب کردیم/ نوسانات را کم میکنیم کمپدلی: تغییرات بزرگی در تیم والیبال زنان ایران رخ داده است رسولی: سهم تیراندازی از تخصیص بودجه تبصره ۱۴ مجلس صفر است تیم ملی والیبال زنان ایران مغلوب ژاپن شد امتناع برزیل از حضور در تورنمنت بینالمللی والیبال نشسته ایران برچسبها والیبال تیم ملی والیبال ایران آرژانتین مسابقات قهرمانی جهان
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