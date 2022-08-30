تصادف مرگبار در شوشتر / ۸ نفر فوت کردند

امیرعباس نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصادف مرگ بار یک دستگاه تریلی و یک دستگاه خودروی مینی بوس در محور مواصلاتی شهرستان شوشتر - جاده کمربندی خبر داد.

سرپرست معاونت امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان خوزستان افزود: این حادثه حوالی ساعت ۶:۱۰ صبح امروز به وقوع پیوست و نجاتگران جمعیت هلال احمر در قالب چهار تیم عملیاتی از شعب شوشتر، گتوند و مسجدسلیمان به محل حادثه اعزام شده‌اند.

وی با بیان اینکه متأسفانه در این حادثه تلخ تعدادی از هم استانی‌ها جان خود را از دست داده و تعدادی نیز مصدوم و به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند، گفت: بنا بر اطلاعات اولیه تا کنون تعداد متوفیان این حادثه به هشت تن رسیده است.

نجفی ادامه داد: همچنین ۱۱ مصدوم نیز توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر و اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.