  1. استانها
  2. خوزستان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۸

واژگونی اتوبوس در محور شوش-اهواز با ۲ کشته و ۱۶ مصدوم

واژگونی اتوبوس در محور شوش-اهواز با ۲ کشته و ۱۶ مصدوم

اهواز - واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور شوش به اهواز صبح امروز منجر به جان باختن ۲ نفر و مصدومیت ۱۶ نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس نجفی ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۹ صبح امروز، حادثه واژگونی یک اتوبوس در کیلومتر ۳۰ محور شوش-اهواز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله ۶ تیم عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات اهواز و شوش به همراه تیم واکنش سریع استان به محل اعزام شدند. نجاتگران پس از تثبیت صحنه حادثه و ارزیابی وضعیت، پنج مصدوم را با آمبولانس‌های هلال‌احمر و ۱۱ مصدوم دیگر را با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

نجفی همچنین اعلام کرد: دو نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند که توسط نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی و به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.

کد خبر 6572267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها