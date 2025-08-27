واژگونی اتوبوس در محور شوش-اهواز با ۲ کشته و ۱۶ مصدوم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس نجفی ظهر امروز در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در ساعت ۹ صبح امروز، حادثه واژگونی یک اتوبوس در کیلومتر ۳۰ محور شوش-اهواز به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله ۶ تیم عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات اهواز و شوش به همراه تیم واکنش سریع استان به محل اعزام شدند. نجاتگران پس از تثبیت صحنه حادثه و ارزیابی وضعیت، پنج مصدوم را با آمبولانس‌های هلال‌احمر و ۱۱ مصدوم دیگر را با همکاری اورژانس به مراکز درمانی منتقل کردند.

نجفی همچنین اعلام کرد: دو نفر در این حادثه جان خود را از دست دادند که توسط نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی و به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شدند.