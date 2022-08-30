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کد مطلب 5576790
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۸ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۲۴

انتقادات عزیزالله محمدی از عملکرد مهدی تاج

انتقادات عزیزالله محمدی از عملکرد مهدی تاج

نقد عزیزالله محمدی کاندیدای انتخابات فدراسیون فوتبال به عملکرد مهدی تاج را مشاهده می‌کنید.

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