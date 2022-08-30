دریافت 60 MB کد مطلب 5576790 https://mehrnews.com/xYqJ4 ۸ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۲۴ کد مطلب 5576790 فیلم ورزش فیلم ورزش ۸ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۲۴ انتقادات عزیزالله محمدی از عملکرد مهدی تاج نقد عزیزالله محمدی کاندیدای انتخابات فدراسیون فوتبال به عملکرد مهدی تاج را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط حمید سجادی: دو عضو هیأت رئیسه مخالف لغو انتخابات فوتبال بودند انتخابات فدراسیون فوتبال طبق برنامه برگزار می شود مجبور به لغو شدیم/ مساله اصلی کدهای اخلاقی فیفا بود که رعایت نشد لغو شبانه انتخابات فدراسیون فوتبال برچسبها عزیزالله محمدی فدراسیون فوتبال مهدی تاج
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