آخر هفته به «پایین، گذر سقاخونه» بروید/ درگیری در یک مثلت عاشقانه

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «پایین، گذر سقاخونه» نوشته زنده یاد اکبر رادی این روزها به طراحی و کارگردانی رضا بهرامی در تماشاخانه سنگلج روی صحنه سات. این اثر نمایشی داستانی عاشقانه را در دهه ۳۰ و ۴۰ در تهران قدیم به تصویر می کشد و به مواجهه ۲ قهرمان کشتی با یگدیگر به دلیل درگیری شان در یک ماجرای عاشقانه می پردازد. کبر رادی در این نمایشنامه به سراغ مردم عادی کوچه و خیابان و به ویژه قشر محروم جامعه رفته و درباره اعتقاد، ایمان و مناسبت‌های دینی مردمی سخن می‌گوید که نذر سقاخانه کرده و در آنجا به عبادت می‌پردازند.

شخصیت‌های اصلی قصه، طاهر و فری ۲ دوست قدیمی و از کشتی‌گیران ماهر محله‌ای معروف به سقاخانه هستند که درگیر ماجرایی عاشقانه می‌شوند که در آن این دوستی محک می‌خورد.

بهروز ‌پناهنده، کهبد ‌تاراج، امیر ‌عدل ‌پرور، شادی ‌ضیایی، سهیل ‌ملکی، احمد ‌جعفری، حسین ‌اشتهاردی، عرفان ‌پورمحمدی، آروین ‌فلاح، حسن ‌تدینی، بهار ‌گودرزی، زهرا ‌حمیدی ‌پور، دنا ‌زره ‌پوش، نگار ‌قوام‌فر، امیر شاعری، امیر ‌حسین ‌مدرس، محمد ‌پارسا ‌زاهدی، علی ‌راحتلو، امید ‌اسلامی، محمدمهدی ‌بیات، حسین ‌صادق ‌نائینی، ابوالفضل ‌گودرزی، علی ‌حسینی بازیگران این اثر نمایشی هستند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: در یکی از محله‌های قدیمی طهران ۲ قهرمان کشتی به نام طاهر و فری زندگی می‌کنند که فری به علت مصدومیت به قهرمانی نمی‌رسد و طاهر در مسابقات شرکت می‌کند و برنده کاپ و مدال قهرمانی می‌شود. در این میان پری دختر یکی از بزرگان محل به اسم حاجی میناچی دلباخته‌ طاهر می‌شود و از طرفی فری عاشقانه پری را دوست دارد و همین باعث درگیری و خشم فری نسبت به طاهر می‌شود اما طاهر ...

این اثر نمایشی تا ۲۰ شهریور ماه هر شب ساعت ۲۰:۴۵ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه است.

تیزر نمایش «پایین، گذر سقاخونه» را اینجا ببینید.