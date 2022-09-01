قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/فردوس متری ۴۷ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه
|
آدرس
|
متراژ
|
تعداد اتاق
|
عمر بنا (سال)
|
قیمت هر متر مربع (تومان)
|۱
|فرمانیه
|۱۰۷
|۲
|۴
|۱۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲
|شهرک غرب
|۱۵۶
|۳
|۵
|۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۳
|میرداماد
|۱۷۰
|۳
|۷
|۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۴
|مجیدیه
|۹۴
|۲
|۶
|۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۵
|فردوس
|۹۲
|۲
|۱
|۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۶
|فاطمی
|۸۴
|۲
|۶
|۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۷
|سهروردی جنوبی
|۹۰
|۲
|۳
|۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۸
|نارمک
|۸۷
|۲
|۶
|۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۹
|استاد معین
|۸۲
|۲
|۶
|۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۰
|جیحون
|۴۶
|۱
|۵
|۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۱
|منیریه
|۱۰۲
|۲
|۶
|۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۲
|هفده شهریور
|۸۱
|۲
|۶
|۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۳
|نیرو هوایی
|۷۷
|۲
|۱
|۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۴
|نبرد شمالی
|۵۵
|۱
|۶
|۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۵
|بوعلی شرقی
|۱۳۴
|۲
|۱
|۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۶
|نازیآباد
|۹۶
|۲
|۶
|۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۷
|فلاح
|۶۰
|۱
|۶
|۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۸
|یافتآباد
|۸۵
|۲
|۱
|۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۹
|خانیآباد نو
|۶۲
|۲
|۱
|۲۶.۰۰۰.۰۰۰
|۲۰
|دولتآباد
|۱۲۶
|۲
|۱۰
|۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۱
|تهرانسر
|۶۲
|۲
|۱۵
|۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۲
|شهرک راه آهن
|۱۲۰
|۲
|۵
|۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰
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