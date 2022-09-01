قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/فردوس متری ۴۷ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسی‌های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.

منطقه آدرس متراژ تعداد اتاق عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان) ۱ فرمانیه ۱۰۷ ۲ ۴ ۱۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲ شهرک غرب ۱۵۶ ۳ ۵ ۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳ میرداماد ۱۷۰ ۳ ۷ ۷۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۴ مجیدیه ۹۴ ۲ ۶ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۵ فردوس ۹۲ ۲ ۱ ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۶ فاطمی ۸۴ ۲ ۶ ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷ سهروردی جنوبی ۹۰ ۲ ۳ ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۸ نارمک ۸۷ ۲ ۶ ۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ۹ استاد معین ۸۲ ۲ ۶ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰ جیحون ۴۶ ۱ ۵ ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۱ منیریه ۱۰۲ ۲ ۶ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۲ هفده شهریور ۸۱ ۲ ۶ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۳ نیرو هوایی ۷۷ ۲ ۱ ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۴ نبرد شمالی ۵۵ ۱ ۶ ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۵ بوعلی شرقی ۱۳۴ ۲ ۱ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۶ نازی‌آباد ۹۶ ۲ ۶ ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۷ فلاح ۶۰ ۱ ۶ ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۸ یافت‌آباد ۸۵ ۲ ۱ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۹ خانی‌آباد نو ۶۲ ۲ ۱ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰ دولت‌آباد ۱۲۶ ۲ ۱۰ ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۱ تهرانسر ۶۲ ۲ ۱۵ ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ۲۲ شهرک راه آهن ۱۲۰ ۲ ۵ ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰