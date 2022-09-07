قیمت تقریبی آپارتمان در ۲۲ منطقه تهران/درکه متری ۱۲۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
|
منطقه
|
آدرس
|
متراژ
|
تعداد اتاق
|
عمر بنا (سال)
|
قیمت هر متر مربع (تومان)
|۱
|درکه
|۲۲۵
|۵
|۲
|۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲
|گیشا
|۱۰۰
|۲
|۱
|۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۳
|سیدخندان
|۱۵۰
|۲
|۱
|۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۴
|قناتکوثر
|۸۰
|۲
|۱
|۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰
|۵
|جنتآباد
|۱۳۰
|۲
|۳
|۵۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۶
|بهجتآباد
|۱۲۲
|۲
|۸
|۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۷
|شارق
|۹۶
|۲
|۲
|۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۸
|وحیدیه
|۶۵
|۲
|۷
|۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۹
|مهرآباد جنوبی
|۱۰۵
|۲
|۳
|۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۰
|سلسبیل
|۷۱
|۲
|۱
|۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۱
|جمالزاده
|۷۴
|۲
|۶
|۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۲
|آبشار
|۱۰۵
|۲
|۲
|۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۳
|صفا
|۷۴
|۲
|۲
|۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۴
|تاجری
|۶۰
|۱
|۶
|۳۳،۰۰۰٬۰۰۰
|۱۵
|افسریه
|۶۳
|۲
|۶
|۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۶
|یاخچیآباد
|۷۲
|۲
|۱
|۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۷
|زمزم
|۱۳۰
|۳
|۱
|۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۸
|شادآباد
|۹۸
|۲
|۱
|۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰
|۱۹
|دولتخواه
|۹۰
|۲
|۱
|۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۰
|جوانمرد قصاب
|۱۲۸
|۲
|۱
|۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۱
|ویلا شهر
|۹۰
|۲
|۱
|۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
|۲۲
|شهرک چشمه
|۱۱۸
|۲
|۶
|۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰
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