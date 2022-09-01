مجوز ۱۹ طرح سرمایه گذاری خارجی در کردستان صادر شده است

محمد مشیرپناهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی چند سال اخیر با تأسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری در استان شاهد تقویت روند فعالیت‌های مرتبط با جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی هستیم.

وی افزود: تاکنون مجوز ۱۹ طرح سرمایه گذاری خارجی با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیون دلار در استان صادر شده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی کردستان اعلام کرد: هم اکنون ۶ طرح سرمایه گذاری خارجی در استان اجرایی شده و در حال تولید هستند.

مشیرپناهی افزود: مابقی پروژه‌های سرمایه گذاری در حال ورود ماشین آلات بوده و برخی نیز هنوز کاری انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: پروژه زنجیره فولاد در شهر صاحب سقز با ۴۳۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی مهمترین پروژه‌ای است که اگر به بهره برداری برسد کمک شایان توجهی به حوزه اقتصادی و کارآفرینی استان می‌کند.

مشیرپناهی اظهار داشت: ۱۰ مورد متقاضی منطقه ویژه اقتصادی بانه و مریوان نیز در حال حاضر اعلام وصول شده که روند صدور مجوز را طی می‌کنند.