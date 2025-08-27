به گزارش خبرنگار مهر، محمد مشیرپناهی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تبریک هفته دولت، با بیان اینکه نقش مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در استان، تسریع و راهنمایی سرمایه‌گذاران از صفر تا صد است، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، ۵۳ طرح سرمایه‌گذاری به ارزش ۸۴۷ میلیون دلار اجرایی شد و امسال نیز سه پروژه دیگر به مجموع سرمایه‌گذاری‌های استان افزوده شد که ارزش کل آن به حدود ۹ میلیارد دلار می‌رسد.

وی با اشاره به بسته‌های سرمایه‌گذاری آماده، اظهار کرد: مطالعات اجتماعی به زبان‌های فارسی، کردی و انگلیسی تهیه شده و به زودی در دسترس سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت تا مسیر تصمیم‌گیری برای آنان روشن و سریع شود.

مشیرپناهی همچنین به ظرفیت‌های موجود در مناطق آزاد، به ویژه منطقه آزاد ارس اشاره کرد و گفت: این فرصت‌ها به صورت کامل در سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری قابل مشاهده است.

صدور مجوزها در کردستان؛ رتبه اول تا سوم کشور

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با اشاره به عملکرد سامانه ملی مجوزها، گفت: در مجموع ۷ هزار و ۴۷۸ درخواست مجوز ثبت شده که ۹۰ درصد از آن‌ها در مدت قانونی صادر شد؛ این رقم در سال گذشته ۷۸ درصد بوده است.

وی افزود: استان کردستان با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و الکترونیکی شدن فرآیندها، رتبه اول تا سوم کشور را در تسهیل‌گری صدور مجوز کسب کرده است. همچنین حدود ۸۹ هزار درخواست مجوز بررسی شده که بیش از ۸۹ درصد آن‌ها در چارچوب قانونی رسیدگی و در صورت عدم مستند قانونی، متقاضی می‌تواند از طریق مراجع قضائی اقدام کند.

تسهیلات تبصره ۱۸ و حمایت از تولید

مشیرپناهی در ادامه به تسهیلات تبصره ۱۸ اشاره کرد و گفت: سهم استان کردستان در سال ۱۴۰۱، ۱,۰۲۲ میلیارد تومان بوده که ۹۷ درصد آن جذب شده است و امسال نیز در مجموع ۱,۶۷۰ میلیارد تومان از این تسهیلات برای رفع مشکلات تأمین مالی و حمایت از تولید اختصاص یافته است.

وی تأکید کرد: ۳۰ درصد منابع در اختیار دولت و ۷۰ درصد در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد و تخصیص نهایی بر اساس جلسات کارشناسی و اولویت‌بندی دستگاه‌های اجرایی انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان در پایان، نقش سرمایه‌گذاری خارجی را در توسعه استان کلیدی دانست و یادآور شد: هدف از ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری، تسهیل و تسریع جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است تا کردستان به قطب رشد اقتصادی و تولید کشور تبدیل شود.