وجود ۶ محله کم برخوردار در کمالشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی صبح پنجشنبه در جلسه قرارگاه اجتماعی استان البرز با موضوع بررسی و رسیدگی به مشکلات محله امیر المومنین (ع) در کمالشهر اظهار داشت: از ۶۶ محله کم برخوردار در استان، ۶ محله در شهرک امیر المومنین شهر کمالشهر وجود دارد و به منظور توانمندسازی این محلات می‌بایست از همکاری و تعامل همه دستگاه‌های ذی ربط بهره مند شویم.

وی با اشاره به اینکه از ظرفیت ورزشکاران و خیرین و نهادهای مردم نهاد در استان در اجرای توانمندسازی محلات کم برخوردار استفاده می‌شود، افزود: توانمند سازی محلات کم برخوردار مستلزم هم افزایی و هماهنگی سازمان‌های ذیربط است.

استاندار البرز با بیان اینکه موضوع سلامت یکی از اساسی‌ترین مسائل کشور است و باید در محلات کم برخوردار به این مهم توجه ویژه‌ای شود، افزود: در این محلات بحث بهداشت و درمان، خانه سلامت هماهنگ شود.

عبداللهی گفت: بر اساس مأموریت‌های محوله نسبت به شناسایی دقیق مسائل و مشکلات اجتماعی و توانمندسازی محلات اقدام لازم صورت گیرد.

استاندار در ادامه اضافه کرد: با توجه به گزارش‌هایی که در این نشست توسط مسئولین ذی ربط ارائه شد، مسائل مربوط به مسکن، اشتغال، آموزش و بهداشت و سلامت مهمترین محورهای محله کم برخوردار امیر المومنین است و با هماهنگی‌های به عمل آمده با برنامه ریزی مدون نسبت به رفع آنها در این محله اقدام شود.

وی تاکید کرد: در شناسایی مشکلات، دستگاه‌های اجرایی که تکلیف قانونی دارند با ذینفعان محلی و مشارکت شهروندان باید در محلات هماهنگ عمل کرده و اقدامات خود را با هدف رفع محرومیت انجام دهند.

عبداللهی همچنین دستورات لازم را جهت بررسی مطالبات مردم محله شهرک المومنین به منظور رفع کمبودها و نارسایی‌های موجود در این محله صادر کرد وبا تاکید برجمع آوری معتادان متجاهراین محله ابراز داشت: اداره‌کل و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان، با تمام ظرفیت خود ترویج فرهنگ مهارت‌آموزی در این مناطق را به کار گیرد تا با اشتغال‌آفرینی و رونق کسب‌وکار، به کاهش آسیب‌های ناشی از فقر و بیکاری در این منطقه کمک نمائیم.

وی در این راستا دستور داد بر اساس نیازسنجی در این مناطق، با راه‌اندازی خانه‌های مهارت و اجرای دوره‌های مهارتی نوین، شرایط ایجاد و رونق کسب و کار و در نتیجه کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق را فراهم کنند.

گفتنی است در این نشست ایجاد اشتغال، کاهش فقر، توانمند سازی و ایجاد دسترسی آسان جهت اجرای مشاغل کوچک و خانگی، جمع آوری معتادین متجاهر، نبود فرهنگسرا و کتابخانه، سالن ورزشی و… از مهمترین محورهای مشکلات محله شهرک امیر المومنین عنوان و بررسی شد.