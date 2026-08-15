به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی توسعه مهارتآموزی با رویکرد محلهمحوری با حضور مهدی فولادی مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، عبدالرضا پولادی دستیار استاندار در امور محلات، مساجد و هیئتهای مذهبی و مدیحه دوانی معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزشوپرورش استان برگزار شد.
در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان استانی و دبیران سازمانهای مردمنهاد همراه بود، ظرفیتهای موجود برای توسعه آموزشهای مهارتی و توانمندسازی نوجوانان و جوانان در سطح محلات مورد بررسی قرار گرفت.
حاضران با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری میان دستگاههای اجرایی، نهادهای آموزشی، مؤسسات مهارتآموزی و تشکلهای مردمی، بر شناسایی دقیق نیازها و ظرفیتهای هر محله و طراحی آموزشهای مهارتی متناسب با شرایط و نیازهای همان منطقه تأکید کردند.
مهدی فولادی مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان در این نشست، مهارتآموزی را یکی از ارکان اصلی توانمندسازی نسل جوان دانست و گفت: اجرای برنامههای محلهمحور میتواند زمینه دسترسی عادلانهتر نوجوانان و جوانان به فرصتهای آموزشی و مهارتهای مورد نیاز بازار کار را فراهم کند.
عبدالرضا پولادی، دستیار استاندار در امور محلات، مساجد و هیأتهای مذهبی نیز با اشاره به اهمیت مشارکت مردم و نهادهای محلی، رویکرد محلهمحوری را فرصتی برای شناسایی دقیقتر مسائل، استعدادها و ظرفیتهای اجتماعی محلات عنوان کرد.
وی بر استفاده از ظرفیتهای مردمی و تشکلهای محلی در اجرای برنامههای توانمندسازی تأکید کرد و همکاری میان دستگاههای مختلف را برای اثربخشی بیشتر این طرحها ضروری دانست.
مدیحه دوانی، معاون آموزش متوسطه ادارهکل آموزشوپرورش هرمزگان نیز با تأکید بر نقش مدارس در هدایت دانشآموزان به سمت مهارتهای کاربردی، اظهار کرد: آموزشوپرورش میتواند با توسعه همکاریهای بینبخشی، زمینه آشنایی و هدایت دانشآموزان به سوی مهارتهایی متناسب با نیازهای آینده را فراهم کند.
در ادامه این نشست، نفیسه شیبانی سرپرست معاونت امور جوانان، حسن آیینجمشید مسئول بازرسی ادارهکل، امین رئیسی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی، ایمان شهریاری دبیر مؤسسه صنعت وندا و مجری طرح «مهتا» و محمدرضا ادیبزاده دبیر مؤسسه تبسم مهر امید نیز حضور داشتند.
در پایان، اعضای نشست بر اجراییسازی راهکارهای توسعه آموزشهای مهارتی، تقویت مشارکت دستگاههای مرتبط و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای محلی برای توانمندسازی نوجوانان و جوانان هرمزگانی تأکید کردند.
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